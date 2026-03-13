Ação policial

Um dos homens que limpava as siglas é apontado como chefe do grupo criminoso

Homens apontados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram obrigados a apagar pichações com siglas do grupo na entrada do município de Carnaubal, no interior do Ceará. A ação foi conduzida pelo capitão da Polícia Militar José de Araújo Dantas Filho, conhecido como Capitão Dantas, na quinta-feira (12/03) e viralizou nas redes sociais.

Segundo o policial, em vídeo publicado nas redes sociais, um dos homens que aparecem nas imagens é considerado o chefe do CV na cidade, conhecido como “VN”.

“Esse é um dos chefes do Comando Vermelho no município, que está querendo demonstrar força na cidade e causar terror psicológico na população”, disse.

Outros policiais acompanharam a ação e fizeram a segurança do local enquanto os homens apagavam as pichações.

Ainda na gravação, o capitão afirmou que a prática faz parte do que ele chama de “educação positiva”.

“Aqui na minha área é assim: bandido sujou, ele limpa. Ele pichou, ele que vai pintar. Não vou utilizar nenhum policial meu para apagar pichação”, declarou.

O policial também afirmou que a atuação da polícia se estende a cidades da região, como São Benedito, Guaraciaba do Norte e Croatá.

Veja vídeo:

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