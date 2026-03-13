Papa Leão XIV

Reflitamos sobre esta manifestação do santo Papa

Papa Leão XIV expressou preocupação diante dos últimos acontecimentos no Médio Oriente e Irã e também sobre a tragédia ocorrida em Minas Gerais, após o Angelus proferido na Praça de São Pedro, no último domingo da Quaresma, em 1 de março de 2026.

Reflitamos sobre esta manifestação do santo Papa:

“Queridos irmãos e irmãs!

Acompanho com profunda preocupação o que está a acontecer no Médio Oriente e no Irã, nestas horas dramáticas. A estabilidade e a paz não se constroem com ameaças mútuas, nem com armas, que semeiam destruição, dor e morte, mas somente através de um diálogo razoável, autêntico e responsável.

Perante a possibilidade de uma tragédia de enormes proporções, dirijo às partes envolvidas um veemente apelo para que assumam a responsabilidade moral de pôr um fim à espiral de violência antes que se torne um abismo irreparável! Que a diplomacia recupere o seu papel e que seja promovido o bem dos povos, que anseiam por uma convivência pacífica, baseada na justiça. E que continuemos a rezar pela paz!

Nestes dias, chegam também notícias preocupantes de confrontos entre o Paquistão e o Afeganistão. Elevo a minha súplica para que se regresse urgentemente ao diálogo. Rezemos juntos, para que prevaleça a concórdia em todos os conflitos do mundo. Só a paz, dom de Deus, pode curar as feridas entre os povos.

Estou próximo da população do Estado brasileiro de Minas Gerais, atingida por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam as suas casas e por todos aqueles que estão a trabalhar nas operações de socorro”. (Papa Leão XIV, 1 de março de 2026)

Acompanhemos com atenção e anunciemos a paz.

Cardeal Leonardo Ulrich Steiner – Arcebispo Metropolitano de Manaus



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