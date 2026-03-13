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Estudo Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027 aponta que logística e transporte estarão entre as áreas com maior demanda por profissionais qualificados no país

O setor de logística vive um momento de forte expansão no Brasil. O mercado nacional de frete e logística foi estimado em cerca de US$ 110 bilhões em 2025 e deve seguir crescendo nos próximos anos, impulsionado principalmente pela expansão do e-commerce, pela digitalização das cadeias de suprimento e pela automação dos processos logísticos.

Ao mesmo tempo, o setor também deve ampliar significativamente a geração de empregos. O estudo Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027 aponta que logística e transporte estarão entre as áreas com maior demanda por profissionais qualificados no país, com potencial de mais de 8 milhões de vagas formais até 2027.

Apesar do ritmo acelerado de crescimento, o setor ainda convive com desafios estruturais conhecidos: gargalos de infraestrutura, custos logísticos elevados e a complexidade da burocracia aduaneira. Nesse ambiente competitivo, empresas que conseguem ir além da simples movimentação de cargas e oferecer soluções logísticas completas passam a ocupar uma posição estratégica.

É nesse contexto que a SEA LOGISTICS decidiu reposicionar sua estratégia de crescimento. Para 2026, a empresa aposta na verticalização das operações, ampliando o escopo de serviços e assumindo uma atuação mais integrada na cadeia logística. “Este ano, a empresa dá um passo importante em relação aos anos anteriores com o plano de verticalização dos negócios, ampliando nossa entrega para oferecer ao cliente uma operação mais completa e integrada”, afirma Igor Teles, diretor comercial da empresa.

O principal marco dessa mudança é a inclusão do Despacho Aduaneiro no portfólio. Com isso, a companhia passa a oferecer logística de ponta a ponta, reunindo transporte internacional marítimo, aéreo e terrestre, transporte rodoviário complementar no Brasil e o próprio desembaraço aduaneiro.

A expectativa é que a nova estratégia impulsione um crescimento de 20% no faturamento em 2026, sustentado pela ampliação do portfólio de serviços, ganho de escala e maior fidelização da carteira de clientes.

A expansão internacional também faz parte dos planos da companhia. A SEA LOGISTICS vem ampliando sua atuação nos mercados da Ásia e da Europa e abriu uma filial nos Estados Unidos em 2025, fortalecendo sua presença global e o suporte comercial para operações internacionais.

Dentro dessa estratégia, a Região Norte, especialmente Manaus, permanece como prioridade. O potencial do Polo Industrial de Manaus (PIM), que combina grande volume de importações com avanços consistentes em projetos de exportação, amplia a demanda por operações logísticas internacionais mais completas e integradas.

Apesar das oportunidades, o desafio permanece claro. “O maior desafio até 2026 será equilibrar custo e eficiência operacional em um cenário de infraestrutura limitada e alta dependência do transporte rodoviário”, avalia Igor.

Expansão da 3 Corações aponta diversificação industrial no PIM

A ampliação das operações do Grupo 3 Corações no Amazonas adiciona mais um capítulo ao processo de diversificação produtiva do Polo Industrial de Manaus (PIM). O plano de expansão foi apresentado à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e sinaliza um movimento estratégico da companhia para fortalecer sua atuação no Norte do país.

Com um portfólio que inclui cafés torrados e moídos, cápsulas, cappuccinos, achocolatados e outras bebidas quentes, o grupo emprega mais de 8 mil colaboradores e mantém diversas unidades industriais e centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Em 2023, a empresa registrou faturamento próximo de R$ 9,8 bilhões, com projeções de ultrapassar R$ 10 bilhões nos próximos anos.

No Amazonas, a operação também vem ganhando relevância. Em 2025, o faturamento da empresa no estado alcançou R$ 505 milhões, reforçando a importância estratégica da região para a expansão do grupo.

No contexto do PIM, o avanço da 3 Corações reforça uma tendência que começa a se consolidar: a entrada gradual de novos segmentos produtivos na região. Embora a base industrial local continue fortemente ligada à manufatura de bens duráveis, setores como alimentos e bebidas tendem a ocupar um espaço crescente no ecossistema produtivo do polo.

Indústria de climatização ganha força em Manaus com avanço da Midea Carrier

A indústria instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) acaba de registrar mais um movimento que ajuda a dimensionar a importância estratégica da região para a manufatura no Brasil. A fábrica da Midea Carrier, joint venture entre o grupo chinês Midea e a americana Carrier, no Amazonas ultrapassou a marca de 3 milhões de itens produzidos em 2025, entre aparelhos de ar-condicionado e fornos micro-ondas, um crescimento de cerca de 10% em relação ao ano anterior.

A expectativa da empresa é avançar ainda mais: para 2026, a projeção é atingir aproximadamente 3,6 milhões de unidades, o que representaria expansão próxima de 20% no volume produzido.

Instalada na zona Oeste de Manaus, a planta opera em três prédios industriais e emprega cerca de 1.500 trabalhadores diretamente, sendo uma das unidades relevantes da companhia no país.

Mais do que um dado isolado de produção, esse movimento ajuda a entender uma dinâmica importante do PIM: escala industrial combinada com inovação tecnológica é essencial para a sustentabilidade do negócio.

Bajaj supera 50 mil motos no Brasil e reforça papel do PIM

A fabricante indiana Bajaj Auto alcançou a marca de 50 mil motocicletas emplacadas no Brasil em pouco mais de três anos de operação. Parte importante desse avanço está ligada à estratégia industrial da companhia no país. Em 2024, a Bajaj inaugurou sua primeira fábrica fora da Índia no Polo Industrial de Manaus (PIM), consolidando o Brasil como uma das bases globais da empresa. A unidade tem capacidade produtiva estimada em até 48 mil motocicletas por ano.

Além disso, a companhia estruturou sua logística nacional com a criação de um centro de distribuição em Barueri (São Paulo) , responsável por abastecer concessionárias e acelerar o fluxo de entrega das motocicletas em diferentes regiões do país. Essa combinação entre produção em Manaus e distribuição nacional tem sido um dos pilares da expansão da marca.

RÁPIDAS & BOAS

Na segunda-feira (16/3), em evento para convidados, acontecerá no restaurante Coco Bambu, no Shopping Ponta Negra, o ‘iFood Empreenda Manaus’, evento realizado pelo iFood, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), com o Sebrae Amazonas e a ABRASEL.

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Nos dias 18 e 19/3, Manaus sediará mais uma edição do ‘Norte Export’, fórum promovido pelo Grupo Brasil Export que reúne autoridades públicas, representantes da indústria, especialistas e executivos para debater os principais desafios e oportunidades da infraestrutura e da logística na região Norte do país. O evento é gratuito e outras informações e inscrições podem ser obtidas pelo link (https://tinyurl.com/nhay7nxt).

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Entre os dias 18 e 20/3, no Centro de Convenções Vasco Vasques, ocorrerá a ExpoPIM 4.0, com o tema ‘A Nova Indústria do Brasil’, evento que promete trazer debates estratégicos sobre o futuro do Polo Industrial de Manaus (PIM), a transformação digital e os novos caminhos da indústria brasileira. Outras informações e inscrições pelo link (https://tinyurl.com/3auususy).

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No sábado (21/3), a partir das 8h30, no Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), acontecerá o ‘Startup Day 2026’, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae/AM). O evento é gratuito e demais informações e inscrições podem ser feitas pelo link (https://tinyurl.com/4uc555c9).

Cristina Monte é jornalista, colunista e analista de negócios, especializada na cobertura de indústria, inovação e desenvolvimento econômico na Amazônia.

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