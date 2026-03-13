Boas-vindas

Prefeito deu boas-vindas aos profissionais que passam a integrar a rede municipal de ensino de Manaus.

Manaus (AM) – O prefeito David Almeida deu as boas-vindas, nesta sexta-feira (13), aos mil novos servidores aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed). A cerimônia ocorreu no auditório da secretaria, na avenida Maceió, zona Centro-Sul da capital.

O evento foi dividido em dois momentos, pela manhã e à tarde, e marcou oficialmente a entrada dos profissionais na rede municipal de ensino. A nomeação dos novos servidores representa mais um passo da gestão municipal no fortalecimento da educação pública em Manaus.

Novos servidores passam a integrar rede municipal

Durante a cerimônia, o prefeito destacou que os novos profissionais passam a integrar uma rede que tem apresentado avanços nos indicadores educacionais.

Segundo ele, a educação de Manaus saiu da 13ª para a 5ª posição entre as capitais brasileiras em desempenho na educação básica.

“Hoje vocês passam a integrar a equipe de educação mais exitosa da história de Manaus. Nós fizemos um pacto para mudar a realidade da rede municipal e os resultados estão aparecendo”, afirmou David Almeida.

Concurso da Semed ofertou mil vagas

O concurso da Secretaria Municipal de Educação de Manaus ofertou mil vagas imediatas, além de cadastro reserva. A nomeação dos aprovados foi oficializada nesta semana.

A cerimônia desta sexta-feira marcou o início das etapas formais de posse, com entrega de documentação e encaminhamento dos novos servidores às unidades da rede municipal de ensino.

Durante o evento, os profissionais também participaram de um ato simbólico de compromisso com a educação pública da capital.

Gestão destaca valorização dos profissionais

Em seu discurso, o prefeito ressaltou que a realização do concurso faz parte de um planejamento de reestruturação da rede municipal de ensino.

Segundo ele, a atual gestão também avançou na regularização de progressões funcionais e na valorização dos profissionais da educação.

“Nós encontramos professores esperando progressão há mais de dez anos para poder se aposentar com dignidade. Corrigimos esse passivo e planejamos esse concurso para renovar a rede com profissionais qualificados”, declarou.

Investimentos ampliaram estrutura da rede

Desde 2021, a Prefeitura de Manaus tem ampliado investimentos na estrutura física e pedagógica da rede municipal.

De acordo com a gestão, 392 unidades escolares foram construídas, reformadas ou ampliadas, além da expansão de vagas em creches e do ensino em tempo integral.

Outras medidas incluíram pagamento de datas-bases, progressões funcionais e rateio de recursos do Fundeb para os profissionais da educação.

Cadastro reserva poderá ser convocado

Durante coletiva após a cerimônia, o prefeito afirmou que candidatos aprovados no cadastro reserva também poderão ser convocados gradualmente, conforme a necessidade da rede municipal.

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, destacou que a chegada dos novos servidores fortalece o sistema educacional da capital.

“Manaus hoje é referência nacional em crescimento da qualidade da educação entre as capitais brasileiras. Cada servidor que chega agora vem para fortalecer esse trabalho”, afirmou.

Educação como ferramenta de transformação

Ao encerrar o evento, David Almeida reforçou o papel transformador da educação e pediu dedicação dos novos profissionais no atendimento aos estudantes.

“Quando entrarem em sala de aula, tratem cada aluno como se fosse um filho de vocês. A educação é a maior ferramenta de transformação de vidas”, declarou.

Com a chegada dos novos concursados, a rede municipal amplia sua capacidade de atendimento. Atualmente, o sistema de ensino da capital atende mais de 250 mil alunos em diversas unidades escolares.

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