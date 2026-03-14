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Cantor publicou mensagem e agradeceu apoio de fãs após a morte de Lorena, que lutava contra o câncer

O cantor Amado Batista comunicou a morte de sua filha Lorena em um post compartilhado no Instagram neste sábado (14). “É a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher”, escreveu.

Lorena Batista enfrentava uma batalha contra o câncer. Muito próxima do pai, passou a viver na casa dele após o diagnóstico.

“Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada”, seguiu o cantor.

Postagem na íntegra:

Minhas princesas e meus príncipes, é com o coração pesado, mas cheio de fé, que venho falar com cada um de vocês.



A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher.



Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada.



“Dizem que sou o cronista do sentimento popular, mas hoje, a crônica que escrevo é feita de lágrimas e de uma saudade que não cabe em verso. Lorena, você foi o meu melhor dueto.”



Agradeço do fundo do meu coração por todas as mensagens de carinho, pelas orações e pelo respeito que vocês, meu público querido, têm demonstrado com a minha família neste momento de luto. A música continua, pois ela era alegria, e eu seguirei cantando por ela e para vocês.