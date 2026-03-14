Uma ação social realizada na manhã deste sábado (14) levou serviços gratuitos e atividades de empoderamento feminino para moradoras do bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. A iniciativa foi promovida pela Associação de Moradores do Morro da Liberdade, em parceria com o Instituto André Luiz, e reuniu cerca de 200 pessoas na Rua Dona Dul (Hélio Cajual).
O evento fez parte das atividades do mês da mulher e ofereceu atendimentos voltados à cidadania, autoestima e orientação social para mulheres da comunidade.
Entre os serviços disponibilizados estavam corte de cabelo, manicure e pedicure, além de orientações jurídicas e palestras sobre violência doméstica e empreendedorismo feminino.
Fortalecimento da rede de apoio na comunidade
De acordo com a líder comunitária Terezinha de Jesus, a ação reflete o trabalho contínuo da associação em apoiar moradores da região.
Segundo ela, a atuação da entidade vai além de eventos pontuais, oferecendo suporte permanente às famílias da comunidade.
“A associação promove atividades em datas comemorativas e também celebra aniversariantes da comunidade, mas nosso foco principal é o suporte constante. Oferecemos apoio jurídico para questões como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e auxílio-maternidade. Queremos que o morador se sinta amparado em todas as suas necessidades”, destacou.
Atenção às mulheres em situação de vulnerabilidade
A assistente social da associação, Neiva Cardoso, explicou que a ação foi planejada especialmente para atender mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Entre o público prioritário estavam mães de crianças autistas e idosas que enfrentam dificuldades sociais ou familiares.
“Consideramos diferentes realidades de vulnerabilidade. Muitas mães foram abandonadas por terem filhos com deficiência, e também há casos de idosas negligenciadas. Nossa equipe é formada por mulheres que transformam vidas através das próprias histórias de superação”, afirmou.
Ela ressaltou ainda que a iniciativa busca incentivar a autonomia feminina.
“Queremos mostrar que essas mulheres são fortes, empoderadas e capazes de gerar renda, liderar suas famílias e conquistar independência com dignidade”, completou.
Associações comunitárias e transformação social
A ação no Morro da Liberdade reforça o papel das associações comunitárias na promoção da cidadania e na transformação social em áreas periféricas de Manaus.
Além de oferecer serviços imediatos, iniciativas como essa contribuem para fortalecer a rede de apoio local e ampliar o acesso da população a informações e direitos sociais.
Serviços oferecidos na ação social
Durante o evento, foram disponibilizados diversos atendimentos gratuitos para as moradoras da comunidade:
Beleza
- Corte de cabelo
- Manicure
- Pedicure
Cidadania
- Orientações sobre BPC (Benefício de Prestação Continuada)
- Informações sobre auxílio-maternidade
Educação e orientação
- Palestras sobre violência doméstica
- Palestras sobre empreendedorismo feminino
Público atendido
- Moradoras do Morro da Liberdade e bairros próximos.
*Com informações da assessoria
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