Zona Sul

Evento realizado pela Associação de Moradores e Instituto André Luiz reuniu cerca de 200 pessoas

Uma ação social realizada na manhã deste sábado (14) levou serviços gratuitos e atividades de empoderamento feminino para moradoras do bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. A iniciativa foi promovida pela Associação de Moradores do Morro da Liberdade, em parceria com o Instituto André Luiz, e reuniu cerca de 200 pessoas na Rua Dona Dul (Hélio Cajual).

O evento fez parte das atividades do mês da mulher e ofereceu atendimentos voltados à cidadania, autoestima e orientação social para mulheres da comunidade.

Entre os serviços disponibilizados estavam corte de cabelo, manicure e pedicure, além de orientações jurídicas e palestras sobre violência doméstica e empreendedorismo feminino.

Fortalecimento da rede de apoio na comunidade

De acordo com a líder comunitária Terezinha de Jesus, a ação reflete o trabalho contínuo da associação em apoiar moradores da região.

Segundo ela, a atuação da entidade vai além de eventos pontuais, oferecendo suporte permanente às famílias da comunidade.

“A associação promove atividades em datas comemorativas e também celebra aniversariantes da comunidade, mas nosso foco principal é o suporte constante. Oferecemos apoio jurídico para questões como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e auxílio-maternidade. Queremos que o morador se sinta amparado em todas as suas necessidades”, destacou.

Atenção às mulheres em situação de vulnerabilidade

A assistente social da associação, Neiva Cardoso, explicou que a ação foi planejada especialmente para atender mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Entre o público prioritário estavam mães de crianças autistas e idosas que enfrentam dificuldades sociais ou familiares.

“Consideramos diferentes realidades de vulnerabilidade. Muitas mães foram abandonadas por terem filhos com deficiência, e também há casos de idosas negligenciadas. Nossa equipe é formada por mulheres que transformam vidas através das próprias histórias de superação”, afirmou.

Ela ressaltou ainda que a iniciativa busca incentivar a autonomia feminina.

“Queremos mostrar que essas mulheres são fortes, empoderadas e capazes de gerar renda, liderar suas famílias e conquistar independência com dignidade”, completou.

Associações comunitárias e transformação social

A ação no Morro da Liberdade reforça o papel das associações comunitárias na promoção da cidadania e na transformação social em áreas periféricas de Manaus.

Além de oferecer serviços imediatos, iniciativas como essa contribuem para fortalecer a rede de apoio local e ampliar o acesso da população a informações e direitos sociais.

Serviços oferecidos na ação social

Durante o evento, foram disponibilizados diversos atendimentos gratuitos para as moradoras da comunidade:

Beleza

Corte de cabelo

Manicure

Pedicure

Cidadania

Orientações sobre BPC (Benefício de Prestação Continuada)

Informações sobre auxílio-maternidade

Educação e orientação

Palestras sobre violência doméstica

Palestras sobre empreendedorismo feminino

Público atendido

Moradoras do Morro da Liberdade e bairros próximos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Arborização de Manaus avança com 13,4 mil mudas plantadas