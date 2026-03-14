Miniflorestas urbanas

Ações da prefeitura já alcançam 40% da meta anual de plantio de árvores

Publicado em 14 de março de 2026

Por Em Tempo*

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A Prefeitura de Manaus segue avançando nas ações de arborização da capital. Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), já foram plantadas 13,4 mil mudas em 2026 até este sábado (14).

O número representa 40,6% do total plantado em todo o ano de 2025, quando foram registradas 33 mil mudas. A meta da prefeitura para 2026 é alcançar 40 mil novas árvores plantadas em todas as zonas da cidade.

Uma das ações mais recentes ocorreu na Avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na zona Norte da capital.

Tecnologia no plantio de árvores

Segundo a prefeitura, os resultados se devem ao trabalho das equipes de arborização e ao uso de novas tecnologias que agilizam o plantio e aumentam a sobrevivência das mudas.

Entre as técnicas utilizadas estão:

perfuradores de solo para agilizar o plantio;

uso de hidrogel para retenção de água;

para retenção de água; aplicação de componentes como calcário, ureia e cloreto de potássio.

Esses elementos ajudam no crescimento, floração e frutificação das árvores.

Ações em várias avenidas da cidade

Em 2026 já foram realizadas mais de 78 ações de arborização em diferentes áreas de Manaus.

Entre os locais contemplados estão importantes vias da cidade, como:

Avenida Coronel Teixeira

Avenida Torquato Tapajós

Avenida Governador José Lindoso

Avenida Santos Dumont

Avenida Nathan Xavier

Projeto de miniflorestas urbanas

De acordo com o secretário da Semmas, Fransuá Matos, o projeto de MiniFlorestas Urbanas, também chamadas de florestas de bolso, busca regenerar pequenos espaços urbanos com vegetação nativa.

“Essas áreas têm a função de regenerar ecossistemas em pequenas regiões da cidade, trazendo benefícios ambientais, climáticos e sociais”, afirmou.

Entre as espécies plantadas estão árvores frutíferas, como biribá, ingá-cipó e mangueiras, que no futuro servirão de alimento para pessoas e também para a fauna urbana, incluindo pássaros e macacos.

Benefícios ambientais

Segundo o engenheiro florestal da Semmas, Wellington Marialva, quando atingem a fase adulta, essas áreas verdes contribuem diretamente para o microclima urbano.

Entre os benefícios estão:

redução da temperatura na cidade;

aumento da infiltração de água no solo;

abrigo e alimento para aves e insetos;

fortalecimento da biodiversidade.

Além disso, o projeto também possui função educativa e social, incentivando a participação da população em ações de plantio e conservação ambiental.

*Com informações da assessoria

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