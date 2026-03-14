Rio de Janeiro

Homem abriu duto de ar-condicionado para tentar fugir do hospital, mas caiu sobre área do CTI

Um homem caiu do teto do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (12). O incidente ocorreu nas instalações do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade de saúde.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o paciente, vestindo roupas hospitalares, destrói o forro do teto ao despencar na área de internação. No vídeo, o teto chega a ceder em dois pontos diferentes.

Durante a queda, o homem quase atingiu uma paciente que estava acamada no local.

Tentativa de fuga pelo duto de ar-condicionado

De acordo com informações do hospital, o paciente estava internado em uma ala destinada a pessoas diagnosticadas com Covid-19.

Ainda segundo a unidade de saúde, o homem pediu para ir ao banheiro e, em seguida, abriu um duto do sistema de ar-condicionado com a intenção de fugir do hospital.

Durante a tentativa de passagem pela estrutura de ventilação, ele acabou caindo sobre a área do CTI.

Paciente estava em surto, diz hospital

Em nota, o hospital informou que o paciente apresentava um quadro de surto no momento do ocorrido.

Após a queda, ele foi encaminhado novamente à ala de internação onde estava anteriormente. A unidade de saúde informou ainda que o homem permanece internado e apresenta estado de saúde estável.

O caso repercutiu nas redes sociais após a divulgação do vídeo que mostra o momento da queda dentro do hospital.

*Com informações do Extra

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