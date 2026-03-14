Um homem caiu do teto do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (12). O incidente ocorreu nas instalações do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade de saúde.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o paciente, vestindo roupas hospitalares, destrói o forro do teto ao despencar na área de internação. No vídeo, o teto chega a ceder em dois pontos diferentes.
Durante a queda, o homem quase atingiu uma paciente que estava acamada no local.
Tentativa de fuga pelo duto de ar-condicionado
De acordo com informações do hospital, o paciente estava internado em uma ala destinada a pessoas diagnosticadas com Covid-19.
Ainda segundo a unidade de saúde, o homem pediu para ir ao banheiro e, em seguida, abriu um duto do sistema de ar-condicionado com a intenção de fugir do hospital.
Durante a tentativa de passagem pela estrutura de ventilação, ele acabou caindo sobre a área do CTI.
Paciente estava em surto, diz hospital
Em nota, o hospital informou que o paciente apresentava um quadro de surto no momento do ocorrido.
Após a queda, ele foi encaminhado novamente à ala de internação onde estava anteriormente. A unidade de saúde informou ainda que o homem permanece internado e apresenta estado de saúde estável.
O caso repercutiu nas redes sociais após a divulgação do vídeo que mostra o momento da queda dentro do hospital.
*Com informações do Extra
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