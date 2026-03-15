Habitação

Lista com as primeiras 192 famílias contempladas de residencial foi publicada no Diário Oficial

A Prefeitura de Manaus divulgou a lista dos primeiros 192 candidatos contemplados para o residencial Morar Melhor 13 (MM13), localizado na rua Jacururu, nº 915, no bairro Tarumã Açu, na região do Parque das Tribos, zona Oeste da capital amazonense.

O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida e publicado no Diário Oficial do Município de Manaus na sexta-feira (13), por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários de Manaus.

O empreendimento faz parte da política habitacional da prefeitura e é executado em parceria com o governo federal pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com apoio da Caixa Econômica Federal.

Famílias contempladas no Morar Melhor 13

A lista publicada apresenta os nomes das primeiras 192 famílias selecionadas para ocupar os apartamentos do residencial, conforme os critérios definidos pelo Ministério das Cidades do Brasil e pelas normas municipais estabelecidas pela Semhaf.

Segundo o prefeito David Almeida, a divulgação representa mais um avanço na política habitacional da cidade, que busca ampliar o acesso à moradia para famílias que aguardavam há anos pela casa própria.

“Cada apartamento entregue representa uma nova história para cada uma dessas famílias contempladas. Nós sabemos o que significa sair do aluguel ou de uma área precária e ter um lugar digno para morar”, afirmou o prefeito.

Processo de seleção das famílias

De acordo com o secretário municipal de Habitação, Jesus Alves, a publicação da lista representa um momento aguardado por milhares de famílias cadastradas no sistema habitacional da capital.

A seleção ocorreu com base nos critérios estabelecidos na Portaria nº 75/2025 do Ministério das Cidades e na Portaria nº 26/2025 da Semhaf, que regulamentam o processo de escolha dos beneficiários dos empreendimentos vinculados ao programa habitacional.

Segundo a secretaria, a Caixa Econômica Federal segue realizando a análise documental e a seleção de novas famílias, e outras listas devem ser divulgadas nas próximas etapas.

Entrega de apartamentos prevista para março

A entrega dos apartamentos do Residencial Carlos Braga, localizado no Parque das Tribos, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, está prevista para o dia 24 de março.

Além das 384 unidades que compõem as duas primeiras listas do empreendimento, a Prefeitura de Manaus prevê entregar cerca de 1.300 apartamentos ao longo de 2026.

Atualmente, mais de 250 mil famílias estão inscritas no sistema habitacional do município e seguem concorrendo nas próximas etapas de seleção.

Como acessar a lista dos contemplados

A lista completa com os nomes dos primeiros contemplados pode ser consultada no Diário Oficial do Município.

➡️ Acesse o documento oficial:

https://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2026/marco/DOM-6270%2013-03-2026%20CAD-1.pdf

*Com informações da assessoria

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