O ator brasileiro Wagner Moura perdeu a estatueta do Oscar 2026 como Melhor Ator para Michael Jordan por ‘Pecadores’. O filme O Agente Secreto, que chegou à premiação cercado de expectativa, perdeu nas quatro categorias em que estava indicado na cerimônia realizada no domingo (15/03) em Los Angeles, no Estados Unidos.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa disputava os prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco.
Na categoria de Melhor Filme Internacional, o brasileiro foi superado por Valor Sentimental, produção da Noruega dirigida por Joachim Trier.
Já na disputa de Melhor Ator, Wagner Moura acabou derrotado por Michael B. Jordan, que venceu pelo filme Pecadores, dirigido por Ryan Coogler. O ator interpretou gêmeos em uma história que mistura terror sobrenatural e drama histórico.
Outra derrota veio na categoria de Melhor Direção de Elenco, que estreou nesta edição do Oscar. O prêmio ficou com Uma Batalha Após a Outra, do diretor Paul Thomas Anderson, com seleção de elenco assinada por Cassandra Kulukundis.
O mesmo filme também confirmou o favoritismo e levou o principal prêmio da noite: Melhor Filme.
Ao todo, o Brasil acumulou cinco indicações na premiação. Além das quatro de O Agente Secreto, o brasileiro Adolpho Veloso concorreu ao prêmio de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.
Apesar das expectativas, nenhum dos indicados brasileiros venceu.
Mesmo sem a vitória, O Agente Secreto chegou ao Oscar após uma campanha internacional forte. Antes da premiação, o filme havia conquistado destaque no Globo de Ouro, onde venceu como Melhor Filme em Língua Estrangeira, enquanto Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama.
Leia mais
