Clássico Paulista

Memphis marca para o Timão, Gabriel Barbosa empata para o Peixe na Vila Belmiro

Santos Futebol Clube e Sport Club Corinthians Paulista empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (15), em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, disputado na Vila Belmiro.

O Timão abriu o placar no primeiro tempo com Memphis Depay, enquanto o Peixe empatou minutos depois com Gabriel Barbosa. Com o resultado, o Santos segue sem vencer clássicos na temporada.

A equipe santista foi comandada pelo auxiliar Gastón Liendo, já que o técnico Juan Pablo Vojvoda cumpria suspensão. Já o Corinthians novamente não contou com Yuri Alberto, que se recupera de lesão na coxa esquerda.

A partida também contou com integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol nas arquibancadas, incluindo o preparador de goleiros Cláudio Taffarel. Na última semana, o técnico Carlo Ancelotti já havia acompanhado outro jogo do Santos.

Como foi Santos x Corinthians

O Santos começou pressionando e criou as primeiras oportunidades com Neymar e Gabriel Barbosa. Logo aos dois minutos, Álvaro Barreal arriscou de fora da área e levou perigo ao gol defendido por Hugo Souza.

Apesar do domínio santista, o Corinthians abriu o placar aos 17 minutos. Memphis recebeu em contra-ataque iniciado por André Carrillo e finalizou com precisão para marcar o primeiro do Timão.

A resposta do Santos veio rapidamente. Três minutos depois, Neymar recuperou a bola no meio-campo e ela sobrou para Gabriel Barbosa, que arrancou em direção ao gol e bateu na saída do goleiro para empatar o clássico.

Antes do intervalo, o Corinthians ainda criou boa oportunidade com Kaio César, mas o goleiro Gabriel Brazão fez grande defesa.

Segundo tempo teve pressão e expulsão

Na segunda etapa, o Santos voltou melhor e levou perigo principalmente com Neymar e Gabriel Bontempo. O Corinthians respondeu com investidas de Memphis e Carrillo.

A melhor chance santista veio aos 36 minutos, quando Neymar cabeceou após cruzamento de Benjamín Rollheiser, mas a bola passou perto da trave.

Nos minutos finais, o Santos teve dificuldades após a expulsão de Luan Peres. Além disso, Vini Lira deixou o campo lesionado quando o time já havia feito todas as substituições, deixando o Peixe com dois jogadores a menos.

Mesmo com vantagem numérica, o Corinthians não conseguiu marcar. A última chance veio em cobrança de falta de Rodrigo Garro, defendida por Gabriel Brazão.

Situação na tabela do Brasileirão

Com o empate, Santos e Corinthians somam um ponto cada na classificação do Campeonato Brasileiro e repetem o placar de 1 a 1 registrado no encontro entre os clubes na primeira fase do Campeonato Paulista.

*Com informações do Lance

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