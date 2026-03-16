Estratégia

Solução desenvolvida pelo Lab IoT Manaus utiliza Inteligência Artificial e Edge Computing para superar benchmarks internacionais de inspeção

O CESAR Manaus, centro de inovação e conhecimento, e a UCB Power, líder nacional em soluções de armazenamento de energia, anunciam os resultados de uma parceria estratégica que está impulsionando a Indústria 4.0 no Polo Industrial de Manaus (PIM). Através do Lab IoT do CESAR Manaus, foi desenvolvida uma solução de Inspeção Inteligente baseada em Visão Computacional que atingiu 93% de acurácia na detecção de falhas em componentes críticos — superando a média de 89% encontrada na literatura técnica industrial.

O projeto moderniza a linha de produção de baterias da UCB, essenciais para infraestruturas críticas como telecomunicações e data centers. Anteriormente, a inspeção das conformidades dos conectores de baterias era feita por humano, processo sujeito à fadiga e subjetividade.

Com a solução desenvolvida pelo CESAR, o controle de qualidade agora opera com câmera de resolução 4K e processamento de dados na borda (edge computing) que permite identificar micro defeitos em conectores de baterias em milissegundos, garantindo a integridade do produto sem a latência do envio de dados para a nuvem.

Inovação “made in Amazonia” e rastreabilidade total

Diferente de soluções importadas de “caixa fechada”, a soluçãofoi co-criada, com a equipe do CESAR em Manaus aplicando metodologias ágeis em hardware, prototipando suportes em 3D e treinando redes neurais com datasets reais do chão de fábrica da UCB Power.

Na indústria, a inspeção visual de componentes exige extrema concentração e é um trabalho exaustivo para o operador. O grande diferencial do CESAR foi entender a nossa linguagem e transformar a inovação em algo prático e aplicável. Com a Inteligência Artificial, automatizamos essa etapa e atingimos 93% de eficácia na inspeção de conectores. O CESAR não faz inovação apenas por questões burocráticas, mas entrega resultados com valor real e no ritmo que a indústria precisa”, afirma [porta-voz], XXXXXX da UCB Power.

Além da alta precisão na detecção de defeitos, o sistema alcançou 100% de acerto na identificação das baterias via OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), permitindo que a UCB Power tenha um “prontuário digital” de cada unidade produzida, eliminando erros de registro manual e garantindo total rastreabilidade.

“Este case revela o valor estratégico de ter um centro de inovação atuando diretamente no PIM. Não se trata apenas de automação, mas de provar que, com a infraestrutura certa e expertise local, as indústrias de Manaus podem incorporar soluções de fronteira tecnológica de forma prática, com impacto direto na competitividade e na qualidade final do produto”, destaca José Henrique Lima, gerente da unidade de negócios do CESAR Manaus.

Conexão com investimentos globais e ESG

A iniciativa transcende a atualização tecnológica e está alinhada ao momento de expansão da UCB Power, que recentemente captou investimentos do BID Invest com mandatos claros para modernização tecnológica e impacto social. A automação da inspeção é o primeiro passo para uma fábrica inteligente, capaz de gerar dados confiáveis para relatórios de sustentabilidade e eficiência.

O sistema classifica os componentes nas categorias “aprovado”, “defeituoso” e “suspeito”, abordagem que mantém o especialista humano no circuito (Human-in-the-Loop), mas somente para casos ambíguos, otimizando o tempo da equipe e reduzindo o desperdício de materiais por falsos positivos, contribuindo diretamente para as metas de redução de resíduos da companhia.

(*) Com informações da assessoria