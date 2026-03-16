Indústria

Paralelamente ao ciclo de palestras, ocorre a exposição de empresas e instituições, que tem início na quarta-feira (18), das 13h às 20h

A programação da ExpoPIM 4.0 – A Nova Indústria do Brasil, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de março de 2026, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, conta com um ciclo de palestras que reunirá representantes do setor produtivo, da gestão pública e da inovação para debater temas relacionados ao Polo Industrial de Manaus (PIM), transformação digital, sustentabilidade e competitividade industrial. A feira é realizada pelo Instituto Somar em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O ciclo de palestras ocorre no segundo e no terceiro dias do evento, sempre a partir das 14h. Na quinta-feira (19), a programação inicia com a participação de representantes da Suframa. O superintendente-adjunto Executivo, Luiz Frederico Aguiar, apresentará o tema “Resultados do Plano de Prospecção de Novos Negócios (2023/2025)”, seguido pelo superintendente-adjunto de Projetos, Leopoldo Montenegro, que abordará “A ascensão da Zona Franca de Manaus: de política regional a modelo estratégico de desenvolvimento sustentável”.

Ainda na quinta-feira, às 15h, Rodrigo Portes apresenta “Indústria 4.0 sem mistérios”. Às 16h05, Loredana Kotinski trata de “As vantagens competitivas de praticar ESG: um caminho para as empresas do Polo Industrial de Manaus”. Às 16h50, Nestor Ayala aborda “Gêmeos Digitais e Metaverso Industrial: construindo a indústria inteligente do futuro”. A programação do dia encerra às 20h.

Na sexta-feira (20), o ciclo de palestras recomeça às 14h, com Sandro Breval, que falará sobre “Maturidade e prontidão da Indústria 4.0 no Polo Industrial de Manaus”. Às 15h05, José Reinaldo Silva apresenta “Pavimentando o caminho para a Indústria 4.0: uma abordagem baseada em serviços”. Às 16h, Michelle Guimarães trata do tema “Quando a logística deixa de ser custo e passa a ser estratégia”. Às 17h, Marcelo Pinto apresenta o “Case WEG de Indústria 4.0 e sua jornada de melhoria contínua, digitalização e IA”. Às 18h05, Luis Alberto Nicolau, da Samel, aborda “Como a Samel está moldando o futuro da saúde”. O encerramento oficial ocorre às 20h.

Paralelamente ao ciclo de palestras, ocorre a exposição de empresas e instituições, que tem início na quarta-feira (18), das 13h às 20h. A abertura oficial está marcada para quinta-feira (19), às 10h, com a participação de autoridades, representantes do setor produtivo e lideranças institucionais.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas pelo site do evento, na área de credenciamento para visitantes: https://expopim.com.br/credenciamento/.

(*) Com informações da assessoria