Casal morre e família fica ferida após colisão entre dois carros em Manaus

Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito deixou um casal morto e outras quatro pessoas feridas, sendo dois adultos e duas crianças. A tragédia aconteceu na tarde deste sábado (15), na avenida Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações de testemunhas repassadas à polícia, as vítimas fatais identificadas como Maria Edna Costa de Souza, 37 anos, e o mecânico Maria Edna Ricardo, de 34 anos, estavam em um carro da fabricante Toyota que perdeu o controle, invadiu a contramão da pista e atingiu um Renault Logan, onde estava uma família.

Maria Edna e Samuel, que estavam no carro da Toyota, morreram na hora. No Renault Logan estavam um homem de 35 anos, a esposa dele, uma mulher de 33 anos, e as filhas gêmeas de 7 anos.

Carro onde estavam as vítimas fatais – Foto: Marcos Holanda/EM TEMPO

A família foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para unidades de saúde da capital. O pai e uma das filhas, que tiveram ferimentos na cabeça, estão no Hospital João Lúcio. A outra menina foi encaminhada ao Hospital da Criança Joãozinho. Já a mãe levada ao Hospital Platão Araújo. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A ocorrência mobilizou um grande efetivo da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fizeram a perícia nos veículos. Familiares das vítimas fatais estiveram no local do acidente, mas evitaram conversar com a imprensa.

O casal morto deixou um filho adolescente, muito abalado ele também chegou a ir no local da tragédia e foi amparado por amigos da família. Os corpos de Maria e Samuel foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil deve investigar o caso.