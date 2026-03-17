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Produtos foram suspensos por irregularidades, substâncias proibidas e origem desconhecida, segundo a Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa segunda-feira (16), o recolhimento e a proibição de comercialização de diversos produtos de consumo. Entre eles, estão o azeite de oliva San Olivetto, esmaltes em gel da marca Impala e fitas de clareamento dental das marcas Oiwhite.

As medidas, publicadas no Diário Oficial da União, foram motivadas por irregularidades que variam desde a presença de substâncias proibidas até a falta de procedência confirmada dos itens.

Azeite tem origem desconhecida e irregularidades no CNPJ

A Anvisa determinou a apreensão e proibição do azeite de oliva extravirgem San Olivetto, da empresa Agro Industria e Cerealista Norte Paraná LTDA.

A medida foi tomada porque a procedência do produto é desconhecida. Além disso, a agência identificou que a importadora indicada no rótulo está com o CNPJ suspenso por inconsistência cadastral desde maio de 2025. Enquanto isso, a distribuidora teve o registro baixado por encerramento em 2024.

Esmaltes em gel contêm substância proibida

No setor de cosméticos, o alvo foi a linha de esmaltes em gel Impala, fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA.

O recolhimento, que abrange todos os lotes de produtos como o Plus Gel Esmalte Impala e o Top Coat Gel, foi motivado pela presença da substância Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).

A própria fabricante comunicou o recolhimento voluntário após identificar o componente nas fórmulas.

Em nota à CNN Brasil, a Impala explicou que os produtos suspensos foram desenvolvidos e comercializados em conformidade com a regulação vigente à época de sua fabricação e comercialização. E que assim que tomou conhecimento da proibição do uso da substância adotou medidas de adequação regulatória.

A empresa atuou junto com distribuidores, varejistas e parceiros comerciais para retirar os itens abrangidos pela medida.

Os consumidores podem entram em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa para receber orientações ou esclarecimentos adicionais.

Fitas dentais e tônicos apresentam irregularidades

As fitas de clareamento dental Oiwhite e Oiwhite Roxa também sofreram sanções.

Segundo a fiscalização, os itens estavam indevidamente regularizados como cosméticos. No entanto, apresentavam promessas terapêuticas nos rótulos, prática vedada pela legislação sanitária para essa categoria de produto.

Pelo mesmo motivo, a Anvisa determinou o recolhimento do tônico capilar Bio Calmante Neo Derma e do Shampoo para Controle de Caspa Neo Dermax, ambos da empresa Through Indústria e Comércio de Cosméticos.

Uso e venda estão proibidos

Com as decisões, ficam proibidas a fabricação, importação, propaganda, distribuição e o uso de todos os lotes dos produtos mencionados.

Portanto, consumidores e comerciantes devem suspender imediatamente a utilização e venda desses itens.

A CNN Brasil tenta contato com as marcas e fabricantes citadas. O espaço segue aberto.

(*) Com informações da CNN Brasil

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