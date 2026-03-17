Ali Larijani

Larijani foi assassinado junto com familiares; ministério de Israel havia anunciado eliminação

Teerã confirmou, nesta terça-feira (17), a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional divulgou o comunicado na manhã de quarta-feira (18), horário local, ainda terça-feira em Brasília. O documento descreveu Larijani como assassinado e “martirizado” após dedicar toda sua vida ao serviço público.

Além disso, o conselho destacou que Larijani trabalhou “até os últimos momentos de sua vida” pelo progresso do país e defendeu a união diante das ameaças externas. Assim, ele permaneceu ativo até o fim, mesmo sob tensão crescente.

Anúncio de Israel e vítimas do ataque

A notícia chegou após o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmar que Larijani havia sido “eliminado” na noite de segunda-feira (16).

O conselho iraniano informou que Larijani morreu junto com seu filho e membros da equipe de segurança. Portanto, o incidente agrava ainda mais a instabilidade regional e aumenta o alerta em Teerã e em países vizinhos.

Trajetória política de Ali Larijani

Ali Larijani, nascido em 1958, liderou o sistema estatal de radiodifusão do Irã por uma década. Em 2004, ele assumiu o cargo de conselheiro de segurança do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, autoridade máxima do país.

No ano seguinte, Larijani se tornou secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Dessa forma, ele ajudou a formular políticas estratégicas do Irã, incluindo decisões na área nuclear. Além disso, consolidou-se como uma das figuras mais influentes da política iraniana nos últimos meses.

(*) Com informações da CNN Brasil e Reuters

Leia mais: