Avenida das Torres

Jovem de 28 anos sofreu acidente entre as avenidas das Flores e das Torres.

Manaus (AM) – Um motociclista identificado como Victor Cássio, de 28 anos, morreu na noite desta terça-feira (17) após se envolver em um grave acidente no trecho que liga as avenidas das Flores e das Torres, na Zona Norte de Manaus.

Jovem fazia corrida como renda extra

De acordo com informações, Victor trabalhava na área de Tecnologia da Informação (TI) e, no momento do acidente, realizava corridas como motorista de aplicativo para complementar a renda.

Segundo informações, ele utilizava uma motocicleta emprestada de um amigo. Pouco antes da colisão, o jovem havia lanchado com o irmão e finalizado uma corrida.

Acidente aconteceu durante manobra

De acordo com relatos preliminares, o acidente ocorreu quando o motociclista tentava acessar o retorno em direção ao Centro.

A principal versão até o momento é a do motorista de um caminhão coletor de reciclagem, que afirmou que Victor colidiu contra o veículo durante a manobra.

Vítima morreu no local

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Trânsito ficou congestionado

A colisão causou um intenso congestionamento na Avenida das Torres, uma das principais vias da capital.

A perícia técnica esteve no local para analisar as circunstâncias do acidente, que ainda serão investigadas.

Corpo foi removido pelo IML

Após os procedimentos periciais, o corpo de Victor foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

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