Empreendedorismo

Ao todo, serão selecionadas 50 participantes para a nova turma

Estão abertas, a partir desta terça-feira, 17 de março, as inscrições para a 5ª edição do projeto “Mujeres Fuertes”, em Boa Vista (RR). A iniciativa busca promover a autonomia financeira de mães solo e chefes de família refugiadas e migrantes por meio do empreendedorismo no ramo da Gastronomia. As interessadas podem se inscrever até o próximo domingo, dia 22, por meio de formulário: https://forms.gle/9b7BjLdVPkfPyXcL8.

Ao todo, serão selecionadas 50 participantes para a nova turma. Podem participar mães solo e chefes de família refugiadas e migrantes, de qualquer nacionalidade, que possuam documentação completa (RNM e CPF), interesse em iniciar um negócio próprio na área da gastronomia e disponibilidade para participar da formação por seis meses.

Durante esse período, as participantes terão acesso a uma capacitação completa, com conteúdos voltados à gestão de negócios, educação financeira, marketing digital, técnicas de vendas e relacionamento com clientes. O cronograma também inclui sessões de apoio psicossocial e atividades de empoderamento feminino.

Além da formação, o projeto oferece suporte com vale-transporte, alimentação e um espaço destinado ao acolhimento de crianças, permitindo que as participantes acompanhem as atividades com mais tranquilidade. Ao final, elas ainda recebem um capital semente e um kit com equipamentos para dar início ao próprio negócio.

Segundo a coordenadora do projeto, Ana Vasconcelos, a iniciativa vai além da qualificação técnica. “O ‘Mujeres Fuertes’ proporciona confiança e novas perspectivas para mulheres que buscam reconstruir suas trajetórias por meio do empreendedorismo”, afirma.

Webinar

Além das inscrições, a organização realizará um webinar informativo para orientar as interessadas sobre o projeto “Mujeres Fuertes”. O encontro ocorrerá nesta quinta, dia 19, a partir das 9h30 (horário de Boa Vista), e serão apresentados os detalhes da jornada formativa, os critérios de participação e o passo a passo para a inscrição correta, além de um espaço para esclarecimento de dúvidas. O acesso será realizado na plataforma Google Meet pelo link: https://meet.google.com/smk-ibow-xjp.

Sobre a quinta edição

A 5ª edição do projeto é executada pelo Instituto Hermanitos, com recursos provenientes de reversão trabalhista do Ministério Público do Trabalho no Amazonas e em Roraima (MPT-AM/RR), e conta com o apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT da 11ª Região – AM/RR) e da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Para mais informações, as interessadas podem entrar em contato pelo WhatsApp: (95) 99114-5380.

Sobre o Hermanitos

O Instituto Hermanitos atua na promoção da dignidade, acolhimento e geração de oportunidades para pessoas refugiadas e migrantes nos estados do Amazonas e Roraima. Por meio de programas de empregabilidade, formação empreendedora, capacitações, apoio psicossocial e ações culturais, a instituição contribui para a integração e valorização desses grupos no contexto amazônico. Saiba mais em: www.hermanitos.org.br.

(*) Com informações da assessoria