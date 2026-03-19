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IMMU organiza esquema de tráfego nesta quinta-feira, 19/3, para garantir segurança e fluidez no bairro Praça 14 de Janeiro.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), prepara um esquema especial de trânsito para a procissão de São José Operário, que acontece nesta quinta-feira (19) no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

O monitoramento terá início às 6h e seguirá até as 22h, com atuação da Divisão Sul próximo à igreja, onde ocorre a programação religiosa ao longo do dia.

O foco das equipes será a organização do estacionamento e a manutenção da fluidez do tráfego. A procissão tem previsão de início às 17h, com atuação integrada dos agentes do IMMU em todo o percurso. As vias principais afetadas incluem as avenidas Visconde de Porto Alegre, Duque de Caxias, 7 de Setembro, Ramos Ferreira e Castelo Branco.

Segundo o IMMU, não haverá interdição total das vias. O bloqueio será progressivo, acompanhando o avanço da procissão, e as ruas serão liberadas imediatamente após a passagem dos fiéis. A previsão é que o evento termine por volta das 19h, com equipes do IMMU mantendo o acompanhamento até a normalização completa do trânsito.

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