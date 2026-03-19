Eleições 2026

Pré-candidato defende fortalecimento do setor primário e valorização da produção regional

O senador e pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), projeta a construção de um plano de governo voltado à expansão das principais atividades econômicas do estado. O programa, que deve orientar a campanha eleitoral, inclui diversos segmentos e prioriza o desenvolvimento da produção rural com base na vocação agrícola e agropecuária de cada região.

Aziz apresentou as diretrizes durante entrevista a um programa de rádio de Manaus, nesta quinta-feira (19).

De acordo com o senador, a equipe já compila propostas e metas em um programa de Estado. O documento estabelece ações para o setor primário, segurança, saúde, educação e assistência social. No entanto, Aziz afirmou que dará atenção especial ao setor primário.

Além disso, o objetivo é explorar os potenciais naturais de cada localidade, agregando valor à produção regional e ampliando a geração de renda no interior.

“Estamos conversando com todos os secretários dessas áreas no interior. Lancei o plano da economia do nosso estado. Precisamos fazer o zoneamento econômico ecológico do estado, imediatamente, para que possamos ver a vocação de cada região. Precisamos agregar valor. Assim, o produtor ganhará mais”, disse.

Produção regional deve orientar desenvolvimento econômico

Aziz destacou a região do Alto Solimões, que inclui municípios como Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins, além de Alvarães, no Médio Solimões, como áreas com potencial para a produção de peixes.

Segundo ele, a atividade pode ser ampliada com estratégias de valorização e processamento da produção.

“Tem uma reserva de produção de peixes muito grande e precisamos agregar valor, assim, o produtor vai ganhar mais”, afirmou.

Sul do Amazonas e produção bovina

O senador também citou o sul do estado, com destaque para municípios como Humaitá e Lábrea, na região do rio Purus, como áreas com potencial para a produção bovina.

“É outra vocação de desenvolvimento sustentável porque a produção bovina é muito grande”, disse.

Café e açaí ganham destaque no interior

Aziz afirmou que a produção de café avança em Rio Preto da Eva, a cerca de 80 quilômetros de Manaus. Segundo ele, a saca do produto no município chega a R$ 1,5 mil.

Além disso, o senador destacou o açaí como produto promissor. Ele ressaltou o apoio da Embrapa no desenvolvimento tecnológico para incentivar a produção local.

“Estamos construindo um programa baseado na nossa realidade, naquilo que o amazonense pode produzir. Esse programa é para que as pessoas possam prosperar e ganhar dinheiro”, concluiu.