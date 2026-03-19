Eleições 2026

Pré-candidato ao governo do Amazonas afasta aliança com Wilson Lima e diz que definição de vice ficará para abril

O senador e pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao senador Eduardo Braga (MDB). A afirmação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), durante entrevista a um programa de rádio em Manaus.

A declaração surgiu após questionamento sobre uma possível aliança com o governador Wilson Lima (União) nas eleições deste ano. No entanto, Aziz afirmou que não pretende caminhar politicamente com o atual chefe do Executivo estadual.

“Temos uma aliança muito forte com o MBD. Meu candidato é o Eduardo Braga. Vamos visitar os 62 municípios e já estamos em agenda”, externou.

Apoio à reeleição de Lula

Além disso, Omar Aziz afirmou que torce pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o relacionamento institucional será mantido independentemente do resultado das eleições.

“Temos uma relação muito boa. Os pensamentos são diferentes, mas não vejo dificuldade nenhuma de relacionamento. A república é uma só. Mas, espero que o Lula seja o presidente. Nas tratativas da reforma tributária ele (Lula) demonstrou o quanto tem carinho pelo Amazonas e respeito pela Zona Franca de Manaus”, disse.

Ao mesmo tempo, o senador afirmou que não vê dificuldade de diálogo caso outro candidato vença o pleito, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Sem definição de vice

O pré-candidato também informou que ainda não definiu o nome que irá compor a chapa como vice-governador. De acordo com ele, a decisão será tomada após o encerramento do período de filiação partidária.

“Ainda não tenho vice definido. Existem muitas especulações. Nesse período está tudo muito ‘turvo’. Esse período de filiação é natural. Mas, depois que ‘decantar’ a água você enxerga melhor o quadro”, declarou.