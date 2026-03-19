Flagrante

Ação da PC-AM no bairro Raiz ocorreu após denúncia de vítima que teve vídeos íntimos divulgados sem consentimento.

Manaus (AM) – Um homem de 28 anos foi preso por armazenar e divulgar material pornográfico envolvendo adolescentes no bairro Raiz, zona sul de Manaus. A prisão em flagrante foi efetuada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na última quarta-feira (17/03).

Confira os detalhes da investigação conduzida pela delegada Elizabeth de Paula:

A Investigação

As diligências começaram após uma mulher, maior de idade, denunciar que o suspeito havia filmado uma relação sexual entre os dois e compartilhado as imagens em grupos de mensagens sem o seu consentimento.

Durante o desdobramento do Inquérito Policial (IP), novas informações surgiram:

Reincidência: A vítima relatou que o homem continuava postando as imagens em seu “status”.

A vítima relatou que o homem continuava postando as imagens em seu “status”. Novos Crimes: Surgiram evidências de que o investigado também compartilhava conteúdos envolvendo menores de idade.

A Prisão e Apreensão

Com base nos novos relatos, a Justiça expediu o mandado de busca. Na residência do suspeito, os policiais confirmaram a presença de arquivos ilícitos no dispositivo eletrônico do indivíduo.

“Ao ser indagado, o autor admitiu que divulgava vídeos pornográficos envolvendo homens adultos, porém negou que envolvesse adolescente”, afirmou a delegada.

Apesar da negativa, os elementos colhidos no local resultaram na voz de prisão. O aparelho celular foi apreendido e passará por perícia técnica para identificar a extensão do material e possíveis outras vítimas.

Procedimentos Jurídicos

O suspeito foi autuado pelos crimes de armazenamento e divulgação de pornografia infantil/juvenil. Após ser submetido à audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mantendo o homem detido enquanto o processo prossegue.

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