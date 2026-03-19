Manaus (AM) – Um homem de 28 anos foi preso por armazenar e divulgar material pornográfico envolvendo adolescentes no bairro Raiz, zona sul de Manaus. A prisão em flagrante foi efetuada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na última quarta-feira (17/03).
Confira os detalhes da investigação conduzida pela delegada Elizabeth de Paula:
A Investigação
As diligências começaram após uma mulher, maior de idade, denunciar que o suspeito havia filmado uma relação sexual entre os dois e compartilhado as imagens em grupos de mensagens sem o seu consentimento.
Durante o desdobramento do Inquérito Policial (IP), novas informações surgiram:
- Reincidência: A vítima relatou que o homem continuava postando as imagens em seu “status”.
- Novos Crimes: Surgiram evidências de que o investigado também compartilhava conteúdos envolvendo menores de idade.
A Prisão e Apreensão
Com base nos novos relatos, a Justiça expediu o mandado de busca. Na residência do suspeito, os policiais confirmaram a presença de arquivos ilícitos no dispositivo eletrônico do indivíduo.
“Ao ser indagado, o autor admitiu que divulgava vídeos pornográficos envolvendo homens adultos, porém negou que envolvesse adolescente”, afirmou a delegada.
Apesar da negativa, os elementos colhidos no local resultaram na voz de prisão. O aparelho celular foi apreendido e passará por perícia técnica para identificar a extensão do material e possíveis outras vítimas.
Procedimentos Jurídicos
O suspeito foi autuado pelos crimes de armazenamento e divulgação de pornografia infantil/juvenil. Após ser submetido à audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mantendo o homem detido enquanto o processo prossegue.
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