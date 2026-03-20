Manaus (AM) – Devido à forte chuva que atingiu Manaus nesta quinta-feira (19), escolas municipais foram abertas como abrigos temporários para atender famílias em situação de risco.
Diante do cenário de intensificação das precipitações e da previsão de continuidade do clima instável na capital, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito Renato Junior determinaram a abertura da sala de situação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), após solicitação da Defesa Civil Municipal.
A medida reúne, de forma integrada, todas as secretarias municipais para garantir atuação coordenada e resposta rápida às ocorrências registradas durante o período chuvoso.
Até o início da tarde desta quinta-feira, o CCC contabilizou 49 ocorrências relacionadas às chuvas que atingem a capital amazonense.
“Convocamos todos os secretários e apresentamos o panorama atual da cidade, com base nas informações repassadas pela Defesa Civil. A partir deste momento, todas as equipes estão de sobreaviso, principalmente nas áreas mais afetadas. Enquanto não houver a normalização, a sala de situação permanecerá ativa”, explicou o superintendente do CCC, Sandro Diz.
Escolas funcionam como abrigo emergencial
Como medida de proteção, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou a relação de escolas próximas às áreas afetadas para servirem como abrigo temporário.
As unidades estão preparadas para acolher famílias que precisarem deixar suas casas devido a riscos causados pelas chuvas.
Monitoramento e resposta às ocorrências
As 49 ocorrências foram registradas pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil, que funciona 24 horas.
As equipes da Defesa Civil e demais órgãos seguem atuando no monitoramento de áreas de risco e no atendimento às demandas emergenciais.
Segundo o secretário executivo da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Lima Júnior, o trabalho é contínuo e focado na prevenção.
“A população deve ficar atenta aos sinais de risco e acionar imediatamente o Disque 199 em caso de necessidade”, afirmou.
Ocorrências registradas
Os registros incluem alagamentos, deslizamentos, desabamentos e problemas em bueiros em diferentes zonas da cidade, com destaque para as zonas Leste, Sul e Norte.
Volume de chuva registrado
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), alguns dos maiores índices de chuva foram registrados no igarapé do Quarenta (85,2 mm) e no bairro Puraquequara (75,1 mm).
Outras áreas também registraram volumes significativos, reforçando o alerta para risco de novos eventos.
População deve buscar locais seguros
A Prefeitura de Manaus orienta que moradores de áreas de risco busquem locais seguros e, se necessário, utilizem as escolas disponibilizadas como abrigo.
Em caso de emergência, a população deve acionar o Disque 199, disponível 24 horas.
Confira abaixo a lista das unidades disponíveis:
ZONA SUL
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VALENTE
CMEI FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
JARDIM DA INFÂNCIA CASA DA CRIANÇA
ESCOLA MUNICIPAL GRAZIELA RIBEIRO
CMEI PROFESSOR JOSÉ ÉRICO PEREIRA DE SOUZA
ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE PAULA
CMEI CORAÇÃO DE JESUS
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LIRA PEREIRA
ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO ALFREDO PESSOA FIGUEIREDO
CRECHE MUNICIPAL MAGDALENA ARCE DAOU
ESCOLA MUNICIPAL TEREZA ROSA AGUIAR ABTIBOL
ESCOLA MUNICIPAL ANA MOTA BRAGA
ESCOLA MUNICIPAL ANASTÁCIO ASSUNÇÃO
ZONA OESTE E CENTRO-OESTE
ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE ALMEIDA
CMEI HERMANN GMEINER
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ
ESCOLA MUNICIPAL PINTOR LEONARDO DA VINCI
PRÉ-ESCOLAR MARÍLIA BARBOSA
ESCOLA MUNICIPAL RODOLPHO VALLE
ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO
CRECHE MUNICIPAL GABRIEL CORRÊA PEDROSA
ESCOLA MUNICIPAL PAULA FRASSINETE
ESCOLA MUNICIPAL LÍRIO DO VALE
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR FÁBIO P. DE LUCENA BITTENCOURT
ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO
ESCOLA MUNICIPAL PADRE RAIMUNDO NONATO PINHEIRO
CMEI RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALVINA SILVA DE OLIVEIRA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA CRISTINA AQUINO DE MELO
CMEI ISMAIL AZIZ
ESCOLA MUNICIPAL MARIA MADALENA CORRÊA
ZONA LESTE
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA
CMEI POETA MANUEL BANDEIRA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RUBEM DA SILVA PEIXOTO
ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO
ESCOLA MUNICIPAL INANEIDE CUNHA MARQUES COSTA
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PLÍNIO RAMOS COELHO
ZONA NORTE
ESCOLA MUNICIPAL ANTÍSTHENES DE OLIVEIRA PINTO
CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA EDITH MONTEIRO PORTO
ESCOLA MUNICIPAL ARACYLIA OLIVEIRA DA SILVA COSTA
CRECHE MUNICIPAL MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO TRINDADE
CMEI POETA ÁLVARES DE AZEVEDO
