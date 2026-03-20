Manaus (AM) – Devido à forte chuva que atingiu Manaus nesta quinta-feira (19), escolas municipais foram abertas como abrigos temporários para atender famílias em situação de risco.

Diante do cenário de intensificação das precipitações e da previsão de continuidade do clima instável na capital, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito Renato Junior determinaram a abertura da sala de situação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), após solicitação da Defesa Civil Municipal.

A medida reúne, de forma integrada, todas as secretarias municipais para garantir atuação coordenada e resposta rápida às ocorrências registradas durante o período chuvoso.

Até o início da tarde desta quinta-feira, o CCC contabilizou 49 ocorrências relacionadas às chuvas que atingem a capital amazonense.

“Convocamos todos os secretários e apresentamos o panorama atual da cidade, com base nas informações repassadas pela Defesa Civil. A partir deste momento, todas as equipes estão de sobreaviso, principalmente nas áreas mais afetadas. Enquanto não houver a normalização, a sala de situação permanecerá ativa”, explicou o superintendente do CCC, Sandro Diz.

Escolas funcionam como abrigo emergencial

Como medida de proteção, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou a relação de escolas próximas às áreas afetadas para servirem como abrigo temporário.

As unidades estão preparadas para acolher famílias que precisarem deixar suas casas devido a riscos causados pelas chuvas.

Monitoramento e resposta às ocorrências

As 49 ocorrências foram registradas pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil, que funciona 24 horas.

As equipes da Defesa Civil e demais órgãos seguem atuando no monitoramento de áreas de risco e no atendimento às demandas emergenciais.

Segundo o secretário executivo da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Lima Júnior, o trabalho é contínuo e focado na prevenção.

“A população deve ficar atenta aos sinais de risco e acionar imediatamente o Disque 199 em caso de necessidade”, afirmou.

Ocorrências registradas

Os registros incluem alagamentos, deslizamentos, desabamentos e problemas em bueiros em diferentes zonas da cidade, com destaque para as zonas Leste, Sul e Norte.

Volume de chuva registrado

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), alguns dos maiores índices de chuva foram registrados no igarapé do Quarenta (85,2 mm) e no bairro Puraquequara (75,1 mm).

Outras áreas também registraram volumes significativos, reforçando o alerta para risco de novos eventos.

População deve buscar locais seguros

A Prefeitura de Manaus orienta que moradores de áreas de risco busquem locais seguros e, se necessário, utilizem as escolas disponibilizadas como abrigo.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Disque 199, disponível 24 horas.

Confira abaixo a lista das unidades disponíveis:

ZONA SUL

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VALENTE

CMEI FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

JARDIM DA INFÂNCIA CASA DA CRIANÇA

ESCOLA MUNICIPAL GRAZIELA RIBEIRO

CMEI PROFESSOR JOSÉ ÉRICO PEREIRA DE SOUZA

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE PAULA

CMEI CORAÇÃO DE JESUS

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LIRA PEREIRA

ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO ALFREDO PESSOA FIGUEIREDO

CRECHE MUNICIPAL MAGDALENA ARCE DAOU

ESCOLA MUNICIPAL TEREZA ROSA AGUIAR ABTIBOL

ESCOLA MUNICIPAL ANA MOTA BRAGA

ESCOLA MUNICIPAL ANASTÁCIO ASSUNÇÃO

ZONA OESTE E CENTRO-OESTE

ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE ALMEIDA

CMEI HERMANN GMEINER

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ

ESCOLA MUNICIPAL PINTOR LEONARDO DA VINCI

PRÉ-ESCOLAR MARÍLIA BARBOSA

ESCOLA MUNICIPAL RODOLPHO VALLE

ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO

CRECHE MUNICIPAL GABRIEL CORRÊA PEDROSA

ESCOLA MUNICIPAL PAULA FRASSINETE

ESCOLA MUNICIPAL LÍRIO DO VALE

ESCOLA MUNICIPAL SENADOR FÁBIO P. DE LUCENA BITTENCOURT

ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO

ESCOLA MUNICIPAL PADRE RAIMUNDO NONATO PINHEIRO

CMEI RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALVINA SILVA DE OLIVEIRA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA CRISTINA AQUINO DE MELO

CMEI ISMAIL AZIZ

ESCOLA MUNICIPAL MARIA MADALENA CORRÊA

ZONA LESTE

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA

CMEI POETA MANUEL BANDEIRA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RUBEM DA SILVA PEIXOTO

ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO

ESCOLA MUNICIPAL INANEIDE CUNHA MARQUES COSTA

ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PLÍNIO RAMOS COELHO

ZONA NORTE

ESCOLA MUNICIPAL ANTÍSTHENES DE OLIVEIRA PINTO

CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA EDITH MONTEIRO PORTO

ESCOLA MUNICIPAL ARACYLIA OLIVEIRA DA SILVA COSTA

CRECHE MUNICIPAL MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO TRINDADE

CMEI POETA ÁLVARES DE AZEVEDO 

