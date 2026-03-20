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Passageiro ameaçava abrir a porta do avião e causou pânico

O ministro amazonense do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell, deu um ‘mata-leão’ em um passageiro que estava em surto durante um voo que saiu de Manaus com destino a São Paulo.

O passageiro começou a gritar e ameaçar abrir a porta da aeronave, além de dizer que iria se jogar. A atitude gerou pânico entre os demais passageiros e colocou em risco a segurança do voo.

A tripulação tentou conter o homem, mas não conseguiu controlar a situação, com treinamento em jiu-jitsu, o ministro se aproximou por trás e conseguiu imobilizar o passageiro até que outras pessoas ajudassem.

Após a contenção, a tripulação amarrou o homem e o entregou à Polícia Federal após aterrisagem.

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