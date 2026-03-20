Um motociclista, ainda não identificado, teve uma das pernas arrancada após um grave acidente na manhã desta sexta-feira (20/03), na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.
Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o motociclista caído na pista enquanto aguardava atendimento. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro ainda no local.
O estado de saúde da vítima não foi divulgado, assim como o hospital para onde ele foi levado. O caso deve ser insvestigado.
Veja vídeo:
Leia mais
VÍDEO: Criminoso armado assalta pizzaria em Manaus; câmeras registram ação