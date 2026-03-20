São Paulo

Criminoso levou veículo com bebê de 2 meses; polícia agiu rápido e prendeu suspeito.

Um carro foi roubado com um bebê de dois meses dentro na tarde desta quinta-feira (19), na zona norte de São Paulo. O crime aconteceu enquanto a mãe da criança buscava a outra filha, de 7 anos, em uma unidade do Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), na região do Jaraguá.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi surpreendida por um criminoso que levou o veículo com o bebê ainda no interior. Desesperada, ela acionou a polícia, que iniciou buscas imediatas pela região.

O carro foi localizado pouco tempo depois na Rua Chica Luiza. Os policiais conseguiram resgatar a criança em segurança e prender o suspeito. O bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Pirituba para avaliação médica.

O caso foi registrado no 33º Distrito Policial e segue em investigação.

Em vídeos divulgados, a mãe agradeceu a atuação dos policiais. “Sou muito grata a todos que ajudaram. Eles fizeram mais do que eu esperava”, disse.

Uma testemunha relatou momentos de tensão durante a ação. Segundo ela, o criminoso chegou a retornar com o carro, e pessoas tentaram impedir a fuga ao perceberem que havia um bebê dentro do veículo.

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