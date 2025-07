Sistema Paredão ajuda a recuperar carro roubado em Manaus

Menos de 24 horas após o início da operação com as novas viaturas equipadas com o Sistema Paredão, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou um carro com restrição de roubo. A ação ocorreu na madrugada desta terça-feira (22), no bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o veículo – um Ford Ka – foi identificado pelas câmeras inteligentes instaladas na viatura durante um patrulhamento de rotina. O sistema emitiu um alerta automático e, como resultado, os policiais localizaram o carro na rua Cremona.

Apesar da rápida resposta, o condutor do veículo não estava presente no momento da abordagem. O proprietário foi localizado, juntamente com o carro, encaminhado à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), onde o caso seguirá sob investigação.

Tecnologia reforça segurança nas ruas

As viaturas utilizadas na ação foram entregues pelo Governo do Amazonas na segunda-feira (21). Ao todo, 270 veículos passaram a integrar o patrulhamento nas ruas. Esses automóveis contam com câmeras de videomonitoramento, reconhecimento facial e outros recursos de tecnologia embarcada.

De acordo com o governo estadual, trata-se das viaturas mais modernas em uso atualmente no Brasil. O objetivo da iniciativa é ampliar a eficiência do policiamento preventivo e a resposta rápida a ocorrências criminais, como roubos de veículos.

(*) Com informações da assessoria

