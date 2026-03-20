Segurança jurídica

Entrega garante segurança jurídica, acesso a crédito e fortalece produção rural no Amazonas

Itapiranga (AM) – O Governo do Amazonas entregou 100 títulos definitivos a produtores rurais do município nesta quinta-feira (19). A ação fortalece a regularização fundiária em Itapiranga e garante mais segurança jurídica para famílias do interior.

A iniciativa foi coordenada pela Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect). O objetivo é ampliar o acesso ao crédito rural, estimular a produção agrícola e melhorar a qualidade de vida no campo.

A entrega dos títulos representa um avanço importante para o desenvolvimento rural. Com a documentação regularizada, os produtores passam a ter mais estabilidade para investir em suas atividades.

Segundo a secretária da Sect, Renata Queiroz, a medida impacta diretamente a economia local.

“Cada título entregue representa uma família com mais segurança e esperança. É um passo importante para o futuro dessas comunidades”, destacou.

Os documentos já foram entregues com registro em cartório e com o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), o que garante validade jurídica imediata.

Parcerias garantem avanço no interior

A ação contou com a parceria da Prefeitura de Itapiranga, do Incra, do Cartório Extrajudicial local, da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Essa união de esforços agilizou o processo e garantiu que os títulos fossem entregues prontos, sem necessidade de etapas adicionais.

Produtores celebram fim de espera histórica

Para muitos agricultores, a entrega do título definitivo representa o fim de uma longa espera. A produtora Maria Verônica Libório, de 57 anos, comemorou a conquista após mais de duas décadas.

“Agora temos segurança de que nossa terra é realmente nossa. Isso traz tranquilidade para continuar trabalhando”, afirmou.

O produtor Francisco Aurélio Canto Alves, de 64 anos, também destacou os benefícios.

“Com a terra regularizada, conseguimos acesso a crédito e apoio. Agora podemos investir mais na produção”, disse.

Secretária Renata Queiroz

Acesso a crédito e novas oportunidades

Com a regularização fundiária, os produtores passam a ter acesso a diversos benefícios:

• Crédito rural em instituições financeiras

• Participação em programas governamentais

• Segurança jurídica sobre a propriedade

• Possibilidade de financiamento e investimentos

Além disso, o processo inclui a regularização ambiental, com acesso ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), incentivando práticas sustentáveis.

Expansão da regularização no Amazonas

O Governo do Amazonas prevê ampliar as ações de regularização fundiária em 2025. Municípios como Parintins, Maués, Lábrea, Iranduba e Urucurituba também devem ser beneficiados.

A expectativa é garantir dignidade, segurança e novas oportunidades para dezenas de famílias do interior.

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