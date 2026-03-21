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Aeronave caiu em aeroclube da capital; bombeiros atuam no local e caso segue em apuração

Um avião monomotor caiu em um aeroclube de Manaus neste sábado (21). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuam no local da ocorrência.

De acordo com informações iniciais, há indícios de pelo menos duas vítimas envolvida na queda da aeronave.

A aeronave, registrada sob a matrícula PR-TSM, foi encontrada em uma área de vegetação, onde permaneceu tombada após o impacto. Segundo as primeiras informações, o monomotor teve danos de grande intensidade, especialmente na parte frontal e no motor, que ficaram completamente destruídos.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), juntamente com outros serviços de resgate, foram acionadas e seguem atuando na ocorrência.

Ocorrência segue em apuração

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre as circunstâncias da queda, nem sobre a identidade das vítimas. As equipes seguem trabalhando na área, e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.

VÍDEO:

(*) Matéria em atualização

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