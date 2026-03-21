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Menopausa é uma fase natural da vida, mas isso não significa que deva ser vivida com silêncio, culpa ou sofrimento banalizado

A menopausa costuma ser lembrada pelos sintomas físicos. Ondas de calor, alterações no sono, mudanças no ciclo. Mas, para muitas mulheres, o que mais desorganiza não é apenas o corpo mudar. É a sensação de já não se reconhecer da mesma forma. A paciência encurta, o cansaço pesa mais, o sono nem sempre recompõe, a irritação aparece com facilidade e até aquilo que antes parecia simples passa a exigir mais energia emocional. A menopausa é uma fase natural da vida, mas isso não significa que deva ser vivida com silêncio, culpa ou sofrimento banalizado. A própria Organização Mundial da Saúde destaca que essa transição pode afetar o bem-estar físico, emocional, mental e social, além de interferir na vida pessoal e profissional (WHO, 2024).

E talvez esteja aí uma das partes mais delicadas desse processo. Em geral, a menopausa surge em um período em que a mulher costuma conciliar diferentes papéis e responsabilidades. Muitas estão no auge da carreira, seguem sustentando a rotina da casa,acompanham filhos em fases exigentes, cuidam de familiares e ainda tentam preservar o casamento, a sexualidade, a autoestima e a produtividade. Nem sempre é fácil perceber onde termina a mudança hormonal e onde começa o acúmulo de anos de exigência, autocobrança e desgaste. Brown et al. (2024) chamam atenção para isso ao mostrar que não existe um adoecimento psíquico inevitável na menopausa, mas algumas mulheres ficam mais vulneráveis, especialmente quando há insônia, fogachos intensos, estresse acumulado e histórico prévio de depressão.

A menopausa também pode tocar silenciosamente a identidade feminina. Algumas mulheres passam a se sentir menos disponíveis, menos interessantes, menos bonitas ou menos tolerantes consigo mesmas. Outras se assustam com a própria impaciência, com o desejo sexual que muda, com a dificuldade de concentração ou com a sensação de estar sempre devendo em algum papel. Na intimidade, muitas vezes o problema não está apenas no corpo, mas na relação com o próprio corpo. Nappi et al. (2025) destacam que a sexualidade nessa fase depende de fatores hormonais, mas também emocionais, relacionais e contextuais. Em outras palavras, não é apenas o organismo que muda. A forma de estar no mundo também muda.

No trabalho, esse impacto também merece ser olhado com mais honestidade. Fadiga, piora do sono, lapsos de memória e dificuldade de concentração podem repercutir no bem-estar e no desempenho profissional. Safwan et al. (2024) observaram que sintomas mais intensos se associam a piores desfechos no trabalho, inclusive absenteísmo e decisões como recusar promoções ou pensar em sair do emprego.

Por isso, viver essa transição de forma mais equilibrada exige reconhecer os próprios sinais, respeitar os limites do corpo e acolher as mudanças emocionais sem banalizá-las. Isso inclui observar alterações persistentes de humor, sono e energia; reduzir a autocrítica; conversar com o parceiro e com a família sobre o que está acontecendo; preservar rotina mínima de descanso, movimento e prazer; e buscar avaliação profissional quando os sintomas estiverem afetando a qualidade de vida. A OMS lembra que a menopausa também pode ser uma oportunidade de reavaliar saúde, estilo de vida e prioridades (WHO, 2024).

Talvez a grande tarefa dessa fase não seja continuar provando que se dá conta de tudo. Talvez seja aprender a se escutar com mais respeito. Em muitas mulheres, a menopausa não marca um fim. Marca o começo de uma relação mais honesta, madura e cuidadosa consigo mesma.

Ana Claudia

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