programação

Campanha da prefeitura alcança ribeirinhos com lazer e distribuição de chocolates

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), deu continuidade, neste sábado (21/3), à 2ª edição da campanha “Páscoa na Floresta”. A ação percorreu comunidades da zona rural às margens do rio Amazonas, levando o Coelhinho da Páscoa, chocolates e uma programação lúdica.

Além disso, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão social e o acolhimento em todas as regiões da capital.

Neste fim de semana, as atividades contemplaram as comunidades União e Progresso, São Raimundo, assentamento Nossa Senhora de Fátima e São Pedro. Dessa forma, a ação amplia o acesso ao lazer para famílias que vivem em áreas mais remotas.

De acordo com a presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviana Lira, a campanha já apresenta resultados significativos.

“Esta semana foi de muita gratidão. Estivemos em quatro comunidades ontem e hoje repetimos a dose em outras quatro no rio Amazonas. A segunda edição da ‘Páscoa na Floresta’ traz não só o chocolate e o coelhinho, mas um pouco de fé, esperança e amor ao próximo. A prefeitura tem estado presente e estamos intensificando essas ações que são tão importantes para os nossos ribeirinhos”, destacou a presidente.

Moradores destacam importância da ação

Fotos – Antônio Pereira/Semcom

Para os moradores, a presença das equipes municipais representa valorização das comunidades tradicionais. Assim, a iniciativa fortalece o vínculo entre poder público e população rural.

A agricultora Silvineia Barbosa, moradora do assentamento, agradeceu pela ação voltada às crianças.

“Quero agradecer por nunca esquecerem de nós. É uma alegria imensa ter vocês aqui na comunidade e por trazerem essa alegria para as crianças da zona rural de Manaus”, afirmou Silvineia.

O sentimento também foi compartilhado por Daniela Ferreira, que ressaltou o impacto emocional da ação.

“A gente fica muito feliz, porque ver a alegria de uma criança é a nossa alegria. Só temos a agradecer e pedir que venham mais vezes à nossa comunidade”, disse.

Já o autônomo Gustavo Barreto destacou o sentimento de pertencimento gerado pela iniciativa.

“É gratificante e representa muita coisa ver a alegria das crianças. Que aconteça mais vezes, não só na Páscoa, mas em outros eventos, para que a gente seja sempre lembrado”, pontuou.

Leia mais: