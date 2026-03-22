A influenciadora digital Patixa Teló estreou nos palcos na noite de sexta-feira (20/3) e lotou uma casa de eventos em Sorocaba. Conhecida pelo carisma nas redes sociais, a amazonense surpreendeu o público ao se apresentar como cantora pela primeira vez.
O show ocorreu no Strong Club, que ficou completamente cheio. O espaço reuniu fãs e admiradores que acompanharam de perto o novo momento da influenciadora. Além disso, a apresentação marcou oficialmente a entrada de Patixa no universo musical e agitou o público presente.
Reação do público marca a noite
Durante a apresentação, o público reagiu com entusiasmo. Aos gritos, fãs chamaram pelo nome da influenciadora, evidenciando a forte conexão com a artista. Em meio à empolgação, uma fã destacou: “gente, a diva fechou Sorocaba, esquece!”.
Divulgação nas redes sociais
O anúncio do show havia sido feito dias antes pelo influenciador Rico Melquíades, por meio das redes sociais. “Deixa eu falar pra vocês: a Patixa vai fazer o primeiro show dela em uma boate aqui de Sorocaba… e ela vai cantar. Eu estou chocado”, disse à época.
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