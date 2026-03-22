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Para apoiadores e integrantes da categoria, a candidatura representa a continuidade de uma trajetória construída ao lado da tropa

A trajetória de Guthemberg na segurança pública do Amazonas e no movimento associativo é marcada por participação ativa nas lutas da categoria. Além disso, ele acumula anos de atuação na Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas.

Início na Polícia Militar e atuação na base

Guthemberg ingressou na Polícia Militar do Amazonas em 2011, iniciando a carreira na linha de frente da segurança pública. Desde então, passou a vivenciar os desafios enfrentados diariamente pelos policiais militares, acompanhando de perto a realidade da tropa e as demandas por melhores condições de trabalho e valorização profissional.

Participação em mobilização histórica

Um dos momentos mais marcantes da trajetória ocorreu em 2014, quando policiais militares do Amazonas protagonizaram um dos maiores movimentos de mobilização da categoria. Naquele período, os profissionais ocuparam espaços públicos e casas legislativas em busca de diálogo e melhorias para a corporação.

Guthemberg esteve entre os policiais que participaram ativamente da mobilização, acompanhando de perto uma fase decisiva da luta por reconhecimento e valorização.

Atuação e gestão na APPBMAM

Foto: Divulgação

Com o passar dos anos, a atuação de Guthemberg se fortaleceu dentro do movimento associativo. Na APPBMAM, ele acumulou experiência administrativa e institucional, exercendo funções como vice-presidente e diretor financeiro.

Durante esse período, passou a desempenhar papel relevante na reorganização administrativa da entidade.

Reestruturação financeira da entidade

Ao assumir a gestão financeira, a associação enfrentava um cenário delicado, marcado por dívidas acumuladas e dificuldades no fluxo de caixa. Esse contexto comprometia o funcionamento da estrutura e o cumprimento de compromissos.

À frente da área administrativa e financeira, Guthemberg conduziu um processo de reorganização, adotando medidas voltadas ao equilíbrio das contas. Com planejamento, responsabilidade e transparência, a gestão conseguiu saldar dívidas, reorganizar o fluxo financeiro e restabelecer a estabilidade administrativa.

Atualmente, segundo integrantes da própria entidade, a realidade da APPBMAM é diferente. Os compromissos com colaboradores, convênios e serviços estão em dia, garantindo a continuidade dos benefícios aos associados.

Avanços estruturais e novos projetos

A reorganização administrativa também abriu espaço para novos avanços. Entre eles, estão a construção do hotel de trânsito, ainda em andamento, e a academia da entidade, inaugurada recentemente, ampliando os serviços oferecidos a policiais e bombeiros militares.

Além disso, as contas sob responsabilidade de Guthemberg foram aprovadas pela categoria, o que reforça sua experiência na gestão da associação.

Disputa pela presidência

Agora, após anos de atuação, Guthemberg disputa a presidência da APPBMAM, encabeçando a Chapa 1. A proposta se apresenta como um projeto de fortalecimento institucional da entidade.

Um dos diferenciais da chapa é a presença de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, incluindo o candidato a vice-presidente.

Situação judicial e candidatura

Recentemente, uma decisão judicial resultou na exclusão de Guthemberg da Polícia Militar. No entanto, a medida não possui caráter definitivo, ainda cabendo recursos e desdobramentos nas esferas administrativa e jurídica.

Mesmo diante desse cenário, ele segue apto a disputar a presidência da associação e afirma manter o compromisso de continuar servindo aos policiais e bombeiros militares do Amazonas.

Apoio e perspectiva

Foto: Divulgação

Para apoiadores e integrantes da categoria, a candidatura representa a continuidade de uma trajetória construída ao lado da tropa, primeiro como policial militar e, posteriormente, como gestor dentro da entidade.

Agora, Guthemberg busca colocar novamente sua experiência a serviço da categoria, desta vez à frente da presidência da APPBMAM, com o objetivo de fortalecer a associação e ampliar os avanços conquistados nos últimos anos.

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