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Senador do PL destaca papel político de Michelle Bolsonaro e reforça base no Congresso

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República pelo PL, afirmou que Michelle Bolsonaro é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A declaração ocorreu neste domingo (22), durante um evento de pré-campanha em João Pessoa.

Na chegada ao encontro político, Flávio reforçou o nome da ex-primeira-dama para a disputa eleitoral. “Ela é pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, não tem eleição fácil. Ela é um grande quadro que foi construído a partir também da costela do Bolsonaro, como eu costumo dizer, como eu sou, como ela é”, disse.

Papel político e estratégia eleitoral

Além disso, o senador destacou a relevância da atuação de Michelle Bolsonaro no cenário político. Segundo ele, a participação da ex-primeira-dama deve ir além da visibilidade pública.

Flávio ressaltou que espera vê-la atuando não apenas “nos discursos, nas redes sociais, mas em especial trabalhando para vencer a eleição no Distrito Federal”.

Aniversário e ausência no evento

Michelle Bolsonaro completou 44 anos neste domingo. Durante o evento, parlamentares da oposição e o próprio Flávio cantaram parabéns à ex-primeira-dama.

No entanto, ela não participou da agenda na Paraíba. Até o momento, Michelle também não tem atuado de forma ativa na pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

Base no Congresso é prioridade

Por fim, o pré-candidato destacou a necessidade de fortalecer a base política no Legislativo. Segundo ele, o grupo político precisará eleger parlamentares alinhados para garantir apoio às propostas no Congresso Nacional.

Assim, Flávio Bolsonaro reforçou que o objetivo é assegurar votos suficientes para aprovar medidas consideradas prioritárias.

(*) Com informações da CNN Brasil

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