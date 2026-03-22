O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República pelo PL, afirmou que Michelle Bolsonaro é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A declaração ocorreu neste domingo (22), durante um evento de pré-campanha em João Pessoa.
Na chegada ao encontro político, Flávio reforçou o nome da ex-primeira-dama para a disputa eleitoral. “Ela é pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, não tem eleição fácil. Ela é um grande quadro que foi construído a partir também da costela do Bolsonaro, como eu costumo dizer, como eu sou, como ela é”, disse.
Papel político e estratégia eleitoral
Além disso, o senador destacou a relevância da atuação de Michelle Bolsonaro no cenário político. Segundo ele, a participação da ex-primeira-dama deve ir além da visibilidade pública.
Flávio ressaltou que espera vê-la atuando não apenas “nos discursos, nas redes sociais, mas em especial trabalhando para vencer a eleição no Distrito Federal”.
Aniversário e ausência no evento
Michelle Bolsonaro completou 44 anos neste domingo. Durante o evento, parlamentares da oposição e o próprio Flávio cantaram parabéns à ex-primeira-dama.
No entanto, ela não participou da agenda na Paraíba. Até o momento, Michelle também não tem atuado de forma ativa na pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.
Base no Congresso é prioridade
Por fim, o pré-candidato destacou a necessidade de fortalecer a base política no Legislativo. Segundo ele, o grupo político precisará eleger parlamentares alinhados para garantir apoio às propostas no Congresso Nacional.
Assim, Flávio Bolsonaro reforçou que o objetivo é assegurar votos suficientes para aprovar medidas consideradas prioritárias.
(*) Com informações da CNN Brasil
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