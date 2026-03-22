Tratamento

Ex-presidente está estável, mas permanece em tratamento intensivo no DF

Publicado em 22 de março de 2026

Por Em Tempo*

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece clinicamente estável, conforme boletim médico divulgado neste domingo (22). No entanto, ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ainda não há previsão de alta.

Tratamento começou após dores na mandíbula

No sábado (21), Bolsonaro iniciou tratamento odontológico após relatar dor na região mandibular direita, segundo informou o hospital.

Além disso, o ex-chefe do Executivo foi internado no Hospital DF Star após apresentar quadro de pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração — condição que ocorre quando há aspiração de conteúdo do estômago.

Quadro clínico exigiu internação

Bolsonaro deu entrada na unidade com sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

De acordo com o boletim, ele permanece sem previsão de deixar a UTI. A equipe médica estima, inclusive, que a internação deve durar pelo menos sete dias.

Boletim médico de Bolsonaro

Veja abaixo, na íntegra, o conteúdo do boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgado neste domingo (22):

“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Nas últimas 24 horas, manteve-se estável clinicamente, afebril e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar.”

Dr. Claudio Birolini – Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique – Cardiologista

Dr. Brasil Caiado – Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. – Coordenador da UTI Geral

Dr. Allisson B. Barcelos Borges – Diretor Geral

(*) Com informações do Gazeta do Povo

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