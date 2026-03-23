Amazonas

Nova unidade especializada amplia assistência e reforça política inédita voltada ao público infantil com Transtorno do Espectro Autista.

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta segunda-feira (23), o terceiro Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) com foco no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O Caic TEA Dr. Afrânio Soares amplia a rede especializada e consolida uma política pública iniciada em junho de 2025, que já soma mais de 40 mil sessões terapêuticas realizadas na capital.

De acordo com o governador Wilson Lima, a implantação dos Caics TEA representa um avanço na estruturação de uma rede pública com foco no atendimento humanizado, no desenvolvimento integral das crianças e no suporte contínuo às famílias.

“Aqui essas crianças recebem um apoio integral porque o atendimento é dispensado ao paciente e seus familiares, entendendo que a atenção a essa criança e o desenvolvimento da comunicação, da autonomia e da interação social depende de todos aqueles que estão próximos. À medida que implementamos essa política, vamos aumentando nossas possibilidades e melhorando cada vez mais o atendimento”, afirmou Wilson Lima.

Integrado à rede de atenção especializada da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o Caic TEA Afrânio Soares foi estruturado para oferecer acompanhamento multidisciplinar a crianças de até 11 anos, com terapias individualizadas e ambientes cuidadosamente planejados para estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, seguindo o modelo já implantado nas unidades das zonas leste e norte de Manaus.

Estrutura

A unidade conta com 12 consultórios, sala multissensorial e espaços voltados à estimulação, projetados para proporcionar experiências com diferentes texturas e elementos naturais.

Entre esses espaços está o Jardim Molhado Sensorial, com cerca de 500 metros quadrados, que amplia as possibilidades terapêuticas ao integrar natureza, água e estímulos sensoriais, trabalhando a adaptação, equilíbrio emocional e estímulo à interação das crianças.

A estrutura também conta com a Sala Multisense, equipada com recursos de luz, som e texturas que auxiliam no relaxamento, na concentração e no engajamento durante as terapias, além de uma impressora 3D que permitirá a produção de brinquedos terapêuticos personalizados, possibilitando a adaptação dos materiais de acordo com as necessidades específicas de cada paciente.

Todas as terapias realizadas nas unidades seguem os princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), metodologia reconhecida internacionalmente como uma das mais eficazes no acompanhamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, com foco no desenvolvimento da comunicação, autonomia e habilidades sociais.

Expansão da rede

Com a entrega do Caic TEA Afrânio Soares, o Governo do Amazonas passa a contar com três unidades especializadas em Manaus. O primeiro foi inaugurado em julho de 2025, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, seguido pela unidade da zona norte, entregue em outubro do mesmo ano, consolidando a expansão da rede e ampliando o alcance das políticas públicas voltadas ao público com TEA.

Atualmente, cerca de 750 crianças são acompanhadas pela rede, com atendimentos individualizados e orientações parentais mensais, fortalecendo o papel das famílias no processo terapêutico e ampliando os resultados no desenvolvimento das crianças.

Mãe da pequena Manuela, de nove anos, diagnosticada com TEA aos três anos, a dona de casa Elaine Portela destacou a importância da ampliação da rede e o impacto direto do serviço na vida das famílias, especialmente no acesso a terapias especializadas e no fortalecimento da inclusão.

“Eu acho que vai ser uma experiência bem diferente pra ela com a nova tecnologia, com um grupo de pessoas ao mesmo tempo. Essa parte da inclusão acho que vai ser bem necessário. Eu tenho visto um olhar diferente, que é o que nós precisávamos e gostaria de agradecer imensamente todo o coração ao nosso governador Wilson Lima por esse lindo e belíssimo trabalho que tem feito com a inclusão das nossas crianças”, afirmou.

A implantação do modelo no Amazonas ocorre em parceria com a Rede Teia Agir, instituição especializada em terapias para autismo e responsável pela gestão de unidades em outros estados do país. O prédio do Caic Afrânio Soares havia sido revitalizado em 2022, em parceria entre a SES-AM, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e recebeu adaptações específicas para atender ao modelo especializado.

Durante a entrega da nova unidade, o governador Wilson Lima também anunciou a criação de um novo serviço voltado ao atendimento de adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, na faixa etária de 12 a 18 anos. A iniciativa terá como foco o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo e da interação social desses jovens, ampliando a rede de cuidado para além da infância.

O projeto prevê ainda a qualificação profissional por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a inserção no mercado de trabalho, com oportunidades como jovem aprendiz.

Participaram da inauguração à secretária de Saúde, Nayara Maksoud; o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade, além dos deputados estaduais Felipe Souza, Alessandra Campelo, Professora Jacqueline, Adjuto Afonso, Joana D’arc, Dr. Gomes e Mário César Filho. Também estiveram presentes os vereadores Allan Campelo, Rodrigo Sá e Paulo Tyrone, além de representantes de associações de pais e mães atípicos e pessoas ligadas à causa da pessoa com deficiência.

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