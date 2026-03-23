Nova Era Hall Studio 5

Show acontece neste sábado (28) no Nova Era Hall Studio 5, com repertório repleto de clássicos que marcaram gerações do rock nacional

Os ingressos para o show do Capital Inicial em Manaus estão se esgotando. A apresentação acontece neste sábado (28), a partir das 21h, no Nova Era Hall Studio 5 (Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Crespo). Eles podem ser adquiridos nas Centrais Oba Ingressos do Millennium Shopping e do Manauara Shopping, além de vendas online pelo site bilheteriadigital.com.

Com décadas de carreira, a banda promete levar o público a uma viagem nostálgica pelos grandes sucessos que marcaram gerações. No repertório, clássicos como “Primeiros Erros (Chove)”, “À Sua Maneira”, “Natasha”, “Fátima” e “O Mundo” não devem faltar.

Sobre a banda

Formado em Brasília, em 1982, o Capital Inicial nasceu da união dos irmãos Fê Lemos (bateria) e Flávio Lemos (baixo). No ano seguinte, Dinho assumiu os vocais, consolidando o grupo no cenário do rock brasileiro. A banda segue ativa hoje com Dinho, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarell.

SERVIÇO

O que: Show do Capital Inicial em Manaus

Quando: Sábado, 28 de março, a partir das 21h

Onde: Nova Era Hall – Studio 5

Endereço: Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Crespo

Ingressos online: www.bilheteriadigital.com

Pontos de venda: Oba Ingressos (Millennium Shopping) e bilheteria do Teatro Manauara

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