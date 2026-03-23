Territórios de Rios

Iniciativa da Arte&Fato promove oficinas gratuitas de fotografia e educação antirracista para fortalecer a rede de pontos de cultura e o protagonismo juvenil no Amazonas

O projeto “Territórios de Rios – Construindo Redes” inicia nesta segunda-feira (23) uma série de atividades culturais no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas. A ação é promovida pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Rede de Pontos de Cultura no estado, além de ampliar o acesso a ações culturais em territórios urbanos e comunitários.

Oficinas gratuitas incentivam formação e protagonismo juvenil

A programação segue até o dia 25 de março, sempre das 14h às 17h, com entrada gratuita no Ponto de Cultura Zé Amador. O espaço integra a rede de iniciativas culturais comunitárias do Amazonas.

Nesse sentido, o projeto busca aproximar práticas culturais do cotidiano das comunidades. Além disso, incentiva o protagonismo juvenil, o acesso democrático às linguagens artísticas e o desenvolvimento de atividades formativas.

Entre os destaques está a Oficina de Fotografia, ministrada por Bruno Lopes, profissional com mais de dez anos de experiência nas áreas de design gráfico, comunicação visual e produção audiovisual. Seu trabalho reúne fotografia documental e publicitária, produção para TV e projetos educativos, com foco na democratização da cultura e valorização das identidades amazônicas.

Outra atividade é a oficina “Educação Antirracista: História, Cultura Afro-Brasileira e Identidade”, conduzida pela mestra Marieny Matos, alinhada à Lei 10.639/2003, que estabelece o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas.

Foto: Divulgação

Programação integra ações ao longo de 2026

A agenda marca o início de uma série de atividades formativas e de articulação cultural previstas para ocorrer ao longo de 2026. A proposta é reunir agentes culturais, educadores, jovens e comunidades locais.

Como primeira ação, o projeto prevê a construção de instrumentos musicais e a formação em canto coral. A atividade será voltada a estudantes e à comunidade escolar, estimulando a criação coletiva, a musicalidade e a valorização da cultura popular.

Iniciativa fortalece a Rede Cultura Viva no Amazonas

O projeto é realizado pela Arte&Fato, organização cultural com atuação no Amazonas desde 2010. A instituição é credenciada no Programa Cultura Viva, política pública criada pelo historiador e gestor cultural Célio Turino.

Ao longo de sua trajetória, a entidade desenvolve ações voltadas à formação artística, produção cultural e valorização da identidade amazônica. Além disso, atua como Ponto de Cultura e Pontinho de Cultura, com foco em crianças e jovens.

Em 2025, a organização teve seu reconhecimento renovado como Cênicas – Ponto de Cultura e Pontão de Cultura Territórios de Rios, ampliando sua atuação na articulação e no fortalecimento da rede cultural no estado.

Foto: Divulgação

Serviço

Projeto: Territórios de Rios – Construindo Redes (oficinas de Fotografia com Bruno Lopes e de Educação Antirrascista com a mestra Marieny Matos)

Local: Ponto de Cultura Zé Amador (Av. Massaranduba, SN, Centro, Presidente Figueiredo)

Período: 23 a 25 de março de 2026, das 14h às 17h

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