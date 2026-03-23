Encontro

Ex-primeira-dama reforça pedido para Bolsonaro após parecer da PGR.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve se reunir com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para reforçar o pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A expectativa é de que o encontro ocorra nesta segunda-feira (23). A iniciativa faz parte de uma articulação política que já contou com a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Também nesta segunda-feira (23), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se favorável à concessão da prisão domiciliar. A decisão final, no entanto, cabe a Alexandre de Moraes, que deve se posicionar nos próximos dias sobre uma possível mudança de regime.

Nos bastidores, há divergências no Supremo sobre o tema. Uma ala avalia que a concessão da domiciliar pode reduzir as críticas de setores da direita ao Judiciário.

Por outro lado, há ministros que demonstram preocupação com a possibilidade de fuga, caso o ex-presidente deixe o regime atual, incluindo a hipótese de buscar abrigo em representações diplomáticas, como as da Hungria ou dos Estados Unidos.

*Com informações da CNN

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