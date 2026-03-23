Capacitação

Aulas gratuitas estimulam jovens e adultos a se qualificarem para o mercado de trabalho

A Câmara Municipal de Manaus iniciou nesta segunda-feira (23) cursos de inglês, informática básica e informática avançada. As aulas têm reunido jovens e adultos em busca de qualificação profissional, e todas as turmas já estão completas.

Alunos de diferentes idades buscam qualificação profissional

Entre os participantes está Ari Corrêa, que, mesmo após os 50 anos, investe em conhecimento. Ele destaca a importância do curso para o mercado de trabalho, especialmente por já ter atuado na área de hotelaria.

“Eu já atuei na área da hotelaria e a gente precisa sempre se atualizar. Eu gosto muito de línguas e estou sempre buscando me aprimorar”, afirmou.

Professores destacam impacto no mercado de trabalho

Para a professora de inglês, Rhayrah Bandeira, o domínio de um segundo idioma vai além do interesse cultural e aumenta a empregabilidade.

“Hoje há uma procura maior pelo idioma, principalmente pelo contexto profissional. Vivemos em um estado turístico, então isso abre portas”, destacou.

O interesse também é percebido entre os mais jovens. Aos 15 anos, a estudante Dayana Teles já pensa no futuro:

“Eu vejo o inglês como algo importante para o mercado de trabalho e para a minha profissão”, disse.

Cursos de informática avançam em paralelo

Na área de tecnologia, alunos que concluíram a informática básica avançam para o nível avançado, ampliando seus conhecimentos. Segundo o professor Cláudio Azevedo, as turmas têm grande diversidade de idades.

“Temos alunos de 14 até mais de 70 anos. Isso mostra que não tem idade para aprender”, ressaltou.

Quem participa pela primeira vez, como a estudante Ellen Cristine, vê o curso como oportunidade de crescimento pessoal e profissional:

“Quero evoluir e ter mais qualidade no meu futuro, principalmente no uso do computador”, afirmou.

Novas oportunidades de cursos

As aulas seguem até maio. Interessados em participar dos próximos cursos devem acompanhar as redes sociais da CMM para ficar por dentro das novidades.

(*) Com informações da assessoria