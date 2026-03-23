Craque

Atacante do Real Madrid confirma que superou lesão no joelho e disputará jogos contra Brasil e Colômbia

O atacante francês Kylian Mbappé afirmou nesta segunda-feira (23) que superou a lesão no joelho e está pronto para atuar pela seleção da França nos amistosos de março, contra Brasil e Colômbia.

O problema físico, que afetava o astro do Real Madrid, gerou preocupação no elenco dos Bleus devido à proximidade com o início da Copa do Mundo 2026, marcada para 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Está superada. Segui um protocolo visando um retorno gradual aos jogos, e estava com vontade de jogar. Espero poder atuar” nesta data FIFA, explicou Mbappé a veículos de imprensa, incluindo a AFP, durante evento da seguradora Alan, da qual é investidor.

Lesão e frustração

A lesão manteve Mbappé afastado por quase dois meses, desde o final de dezembro. O atacante contou que passou por momentos de “muita frustração, raiva e preocupação”.

“Não vou entrar em detalhes. Não passei por esse período da melhor maneira possível. Eu não era o jogador mais feliz, mas agora estou contente. Tudo ficou para trás. Toda [a dor] passou”, afirmou.

Mbappé garantiu que nunca cogitou perder a Copa do Mundo:

“Sofri uma ruptura parcial. No máximo, teria ficado afastado até abril. Nunca houve qualquer dúvida sobre se eu estaria apto para o Mundial ou para o final da temporada com o Real Madrid”.

O craque destacou que tudo foi gerido “da melhor maneira possível” com o clube, mas lamentou os muitos “falsos rumores” sobre sua condição física.

Prevenção e cuidado

No momento, Mbappé garante estar sem dores e enfatizou a importância da cautela:

“Eu queria tomar todas as precauções para evitar sofrer outras lesões em outras partes do corpo… É difícil ficar no banco. Anos atrás, eu teria cometido o erro de querer voltar a jogar cedo demais. É preciso ter calma”.

Ele reforçou:

“Muita gente deu seus diagnósticos. Ouvi muitas coisas falsas”.

Próximos amistosos da França

A seleção francesa enfrentará o Brasil no dia 26 de março, em Foxborough, Massachusetts, e três dias depois jogará contra a Colômbia em Landover, Maryland.

A bicampeã mundial (1998 e 2018) estreia na Copa do Mundo em 16 de junho, no Grupo I, contra Senegal, e ainda enfrentará Noruega e o vencedor da repescagem intercontinental (Iraque, Bolívia ou Suriname).

*Com informações da IstoÉ

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