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Entenda por que regularizar imóveis com escritura pública evita riscos legais e protege seu patrimônio.

Manaus (AM) – A escritura pública é essencial para garantir segurança jurídica em negociações, principalmente na compra e venda de imóveis. Sem esse documento, o proprietário corre riscos legais e pode enfrentar problemas no futuro. Em Manaus, o serviço pode ser feito no Cartório São José – 8º Tabelionato de Notas de Manaus. O local oferece atendimento acessível e orientação para quem precisa regularizar imóveis.

O que é a escritura pública?

A escritura pública é um documento oficial feito em cartório de notas. Ela comprova a vontade das partes envolvidas em uma negociação. Além disso, assegura validade jurídica e evita fraudes ou conflitos.

Diferente de contratos particulares, a escritura tem fé pública. Isso significa que o documento possui reconhecimento legal e maior proteção.

Por que a escritura pública é importante?

A escritura pública protege o patrimônio. Sem ela, o comprador não tem garantia total sobre o imóvel. Muitas pessoas ignoram esse passo, mas isso pode gerar prejuízos.

Com a escritura, você evita disputas judiciais. Também garante que a transação seja reconhecida oficialmente.

Como fazer a escritura pública?

O processo é simples. Veja os passos:

Procure um cartório de notas

Apresente os documentos necessários

Faça o pagamento dos impostos

Assine a escritura

Depois disso, leve o documento ao cartório de registro de imóveis. Esse passo finaliza a regularização.

Não corra riscos com seu patrimônio

Muitas pessoas ainda dizem: “não faço escritura”. Essa decisão pode trazer problemas sérios. A escritura pública não é um detalhe. É uma proteção essencial.

Regularize seu imóvel. Procure um cartório de notas e evite prejuízos.

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