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IMMU, GMM e BPTran realizam fiscalização na avenida Rodrigo Otávio e removem veículos irregulares.

Manaus (AM) – A operação “Carga Pesada” fiscalizou, na manhã desta terça-feira (24/3), caminhões, carretas e motocicletas na avenida Rodrigo Otávio, zona Sul de Manaus. A ação, coordenada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal de Manaus, com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM, resultou em 483 abordagens, 87 autuações e 13 remoções de veículos.

O objetivo principal foi verificar excesso de peso, regularidade da documentação e condições de segurança dos veículos, com foco na redução de acidentes e na prevenção de infrações de trânsito.

Fiscalização estratégica

O diretor de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, destacou a importância da ação, considerando o fluxo intenso de veículos pesados na região.

“No ano anterior, o Polo Industrial de Manaus (PIM) movimentou mais de um milhão de contêineres, aumentando significativamente o tráfego. As constantes fiscalizações evitam acidentes, já que grande parte do fluxo de veículos pesados utiliza essa via. Felizmente, não registramos acidentes fatais recentemente envolvendo caminhões e carretas”, explicou Ventilari.

Motoristas aprovam a operação

O motorista Adailson Costa, de 35 anos, elogiou a iniciativa.

“É positivo, porque retira carretas irregulares da via e aumenta a nossa segurança. Os motoristas devem fazer um checklist completo antes de sair, verificando faróis, freios, lanternas e se a carga está bem presa”, comentou.

Continuidade da fiscalização

A operação integra as estratégias contínuas do IMMU em diferentes zonas da cidade, garantindo que os veículos de carga circulem em conformidade com as normas de trânsito vigentes e promovendo maior segurança para todos os usuários das vias.

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