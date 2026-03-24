Decisão

Ari Moutinho e Luís Fabian trocaram acusações durante sessão que decidiu afastamento da secretária de Educação do Amazonas

Os conselheiros Ari Moutinho Júnior e Luís Fabian Barbosa trocaram farpas durante a Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) nesta terça-feira (24). O bate-boca ocorreu após a Corte aprovar o afastamento da secretária de Educação do Amazonas, Arlete Mendonça, das funções.

A decisão pelo afastamento foi baseada na proposta de Ari Moutinho, que defendeu que a saída da secretária seria o posicionamento mais adequado da Corte.

“Submeto, acima de tudo à sensibilidade dos senhores, o afastamento dessa secretária até para registrar o posicionamento desta Corte de Contas”, disse Moutinho.

A proposta recebeu apoio da maioria dos conselheiros. A decisão do TCE será encaminhada ao governador Wilson Lima solicitando o afastamento da titular da Seduc.

Como se desenrolou a confusão

O bate-boca começou após a votação. Ari Moutinho acusou Luís Fabian Barbosa de manter relações com fornecedores da Seduc, afirmando que ele “samba no carnaval às custas de fornecedores da Seduc” e assinou um contrato com o órgão como presidente do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (Icbeu).

Moutinho solicitou que a presidente da Corte, Yara Amazônia Lins, afaste Luís Fabian da relatoria das contas da secretaria.

Luís Fabian reage e conflito persiste

O conselheiro Luís Fabian pediu a interrupção da fala e solicitou que o microfone fosse desligado. Apesar disso, o conflito continuou.

Moutinho manteve críticas diretas e sugeriu que Fabian não deveria participar de julgamentos envolvendo a Seduc por não ter “moral” para atuar nos processos.

Intervenção da presidência e próximos passos

A situação exigiu diversas intervenções de Yara Amazônia Lins, que buscou restabelecer a ordem. Em determinado momento, o microfone de Moutinho chegou a ser desligado.

A presidência informou que se manifestará sobre o pedido de afastamento de Luís Fabian na próxima sessão.

Confira o vídeo da discussão: