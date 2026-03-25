Polícia

Ele teria desferido golpe com um remo de madeira na cabeça da vítima

A 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, divulgou a imagem de Jhonata Pantoja dos Santos, de 22 anos, investigado pelo homicídio qualificado de Evani Pereira Gomes, que tinha 22 anos. O crime foi praticado no dia 23 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Ana, no município.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, o homicídio ocorreu durante uma discussão entre as partes envolvidas. O autor desferiu golpe com um remo de madeira na cabeça da vítima, e chegou a ameaçar a filha dela.

“O caso segue sob investigação. Por isso, solicitamos a colaboração da população por meio da denúncia, para contribuir com a localização do agressor”, mencionou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Jhonata Pantoja dos Santos podem ser repassadas pelos 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será preservada.

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