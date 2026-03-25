Cultura

A proposta também evidencia o papel do circo como linguagem de expressão, acolhimento e pertencimento

A Praça Antônio Bittencourt (do Congresso), no Centro, zona sul de Manaus, recebe na sexta-feira (27/03), a partir das 16h, o projeto “Ato 27 – Circo em Estado de Cena”. A iniciativa, gratuita, chega ao terceiro ano consecutivo e marca as celebrações do Dia Internacional do Teatro e do Dia Nacional do Circo.

Realizado desde 2024, o ato reúne artistas independentes em uma mobilização coletiva que ocupa espaços públicos, levando apresentações à população e defendendo o fortalecimento de políticas culturais contínuas, acessíveis e estruturantes para o setor.

A programação tem início às 16h, com um cortejo artístico, seguido do espetáculo “Os Contadores de Era Uma Vez em O Circo da Pão Doce”, além de números de acrobacia, palhaçaria, ilusionismo e outras linguagens circenses. Ao final, por volta das 18h, artistas e público seguem em novo cortejo até o Teatro da Instalação, onde será apresentado o espetáculo “Manifesto”.

Ao longo das edições anteriores, o projeto tem se consolidado como espaço de reflexão e valorização das artes da cena. Em sua estreia, trouxe o questionamento “Que Circo é Esse?”, abordando desafios como a precarização do trabalho artístico. No segundo ano, com o tema “Rua e Resistência”, reforçou o caráter inclusivo e democrático do teatro e do circo.

Para 2026, o tema “Circo em Estado de Cena” propõe uma reflexão sobre a arte como manifestação viva e acessível, que ultrapassa os espaços tradicionais e se conecta diretamente com o cotidiano urbano.

A proposta também evidencia o papel do circo como linguagem de expressão, acolhimento e pertencimento, especialmente para artistas que encontram na cidade novas oportunidades de atuação.

Leia mais

Cabo Daciolo lança pré-candidatura ao Senado pelo Amazonas



Prefeito anuncia construção de hospital municipal para acelerar cirurgias e reduzir filas em Manaus



