Suspenso

Usuários devem buscar outros postos ou a sede do órgão para serviços em Manaus.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que o Posto de Atendimento do órgão localizado no Shopping Manaus ViaNorte, na zona Norte da capital, terá suas atividades suspensas a partir desta quinta-feira (26).

Os usuários que possuem agendamento para atendimento no local podem comparecer, no mesmo horário escolhido, em qualquer posto de atendimento do órgão ou na sede do Detran-AM, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro 2884, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul, mediante apresentação da guia de agendamento.

O Detran Amazonas destaca que para serviços de recebimento de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e para abertura de processos de veículos, os usuários deverão ser atendidos exclusivamente na sede do órgão.

O diretor técnico do Detran-AM, Wendell Waughan, ressalta que todas as dúvidas podem ser enviadas para os canais oficiais e para o e-mail da Ouvidoria ([email protected]).

“Estamos adotando estas medidas para o melhor atendimento à população, para que as pessoas fiquem mais confortáveis e consigam ser atendidas em um maior leque de opções”, reforça Wendell Waughan.

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