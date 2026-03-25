Hapvida

Ações da Hapvida levaram pacientes ao Bosque da Ciência e ao Zoológico do CIGS com foco no desenvolvimento sensorial

Crianças neurodivergentes participaram de atividades externas promovidas pela Hapvida em Manaus. As ações levaram pacientes ao Bosque da Ciência e ao Zoológico do CIGS, com foco no desenvolvimento sensorial, social e emocional.

As clínicas Hapvida TEA Vieiralves e Zumbi organizaram os passeios ao longo do mês de março. As equipes planejaram as atividades para complementar o acompanhamento terapêutico. Além disso, profissionais e familiares acompanharam as crianças durante as visitas.

Passeios estimulam aprendizado e contato com a natureza

Mais de 100 crianças atendidas pela Clínica TEA Zumbi participaram, no dia 14, de um passeio ao Bosque da Ciência. O espaço reúne cerca de 13 hectares de área verde em zona urbana. Além disso, o local preserva a vegetação e abriga fauna amazônica em vida livre.

Durante a visita, as crianças tiveram contato direto com a natureza. Dessa forma, o ambiente favoreceu o aprendizado, a tranquilidade e a conscientização ambiental.

Já a Clínica TEA Vieiralves realizou, no dia 21, uma visita ao Zoológico do CIGS. O passeio reuniu mais de 180 pessoas, entre pacientes, familiares e colaboradores.

Administrado pelo Exército Brasileiro, o zoológico abriga mais de 200 animais da fauna amazônica. Entre eles estão onça-pintada, arara-azul, gavião-real, macaco-prego e pantera-negra. Além disso, o espaço conta com áreas como o viveiro dos primatas e a região das onças.

Atividades contribuem para desenvolvimento terapêutico

O contato com a natureza e com os animais contribui para o desenvolvimento sensorial. Além disso, estimula a comunicação e favorece a socialização.

Ambientes ao ar livre também ajudam a reduzir a ansiedade e aumentar o bem-estar. Por isso, as atividades incentivaram a autonomia, a interação e o aprendizado de forma lúdica.

De acordo com Rodrigo Santos da Silva, coordenador administrativo da unidade Zumbi, e Francisberg Benayon, coordenador da unidade Vieiralves, a proposta integrou terapia, lazer e aprendizado.

“Na Hapvida, trabalhamos com um modelo de cuidado que valoriza cada etapa do desenvolvimento da criança, buscando estratégias que potencializem suas habilidades. Essas experiências fora do ambiente clínico são fundamentais para estimular autonomia, interação social e desenvolvimento emocional. Nosso compromisso é oferecer um atendimento humanizado, inovador e que faça a diferença na vida das famílias”, destacam.

Sobre a Hapvida

A Hapvida atua há 80 anos no setor de saúde. Atualmente, é a maior empresa de saúde integrada da América Latina.

A companhia possui mais de 73 mil colaboradores e atende cerca de 16 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Além disso, conta com 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico.

*Com informações da assessoria

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