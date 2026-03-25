Futebol

Craque voltou ao centro das críticas

Fora da lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, sem jogar regularmente pelo Santos e dedicado ao pôquer. Com esse histórico, o jornal espanhol As descreve que Neymar chegou ao “fundo do poço” de sua carreira como jogador.

O veículo destaca que, sem ser chamado pelo treinador Carlo Ancelotti para os dois últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, e cortado do time alvinegro para o jogo contra o Cruzeiro, que aconteceu no domingo (22), o craque voltou ao centro das críticas.

O atacante foi poupado pelo técnico Cuca sob a justificativa de controle de carga de trabalho por risco físico elevado.

Ainda de acordo com o AS, durante o período de descanso, Neymar dedicou quase 24 horas para participar de um campeonato virtual de pôquer. A reportagem afirma que o comportamento deixa dúvidas sobre as reais prioridades do jogador.

Em resposta às críticas, Neymar admitiu, na tarde desta segunda-feira (23), no perfil do Instagram, estar jogando online desde o dia anterior. “É o que mais gosto de fazer depois do futebol. Estou jogando até agora e muito feliz com minha performance”, disse o atleta em um vídeo.

Entre jogadores, inclusive alguns convocados por Ancelotti, Neymar recebeu apoio. Muitos defendem o retorno dele à seleção brasileira.

Marquinhos, zagueiro e capitão da seleção, afirmou que “ele está muito ansioso pela oportunidade e para voltar com tudo. Nós, como companheiros também queremos que ele participe desta Copa”.

Já Romário, tetracampeão com o Brasil, enviou mensagem diretamente para Ancelotti para defender a convocação do jogador do Santos. “É melhor ter um craque como o Neymar, mesmo que ele não esteja 100%, do que convocar outro”, disse.

(*) Com informações da Folha Press