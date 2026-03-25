Temporal

Volume de chuva ultrapassa 125 mm e provoca alagamentos, desabamentos e deslizamentos.

Manaus (AM) – A forte chuva que atingiu a capital nesta quarta-feira (25) provocou 77 ocorrências registradas até as 17h, segundo a Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil, que funciona 24 horas. Em alguns pontos da cidade, o volume de chuva já ultrapassou 125 milímetros.

🌧️ Volume de chuva supera 125 milímetros

Dados das estações meteorológicas apontam altos índices de precipitação nas últimas horas. O bairro Compensa, na zona Oeste, registrou 127 milímetros de chuva, seguido pelo Lago Azul, na zona Norte, com 121 milímetros.

Outras áreas também tiveram volumes elevados, como Ponta Negra, com 68 milímetros, e Parque 10 de Novembro, com 50 milímetros. A média prevista para todo o mês de março é de 320,9 milímetros, o que reforça a intensidade das chuvas recentes.

⚠️ Ocorrências incluem alagamentos e deslizamentos

As equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Semseg, foram acionadas para atender as ocorrências em diferentes áreas da cidade.

Entre os registros estão:

42 alagamentos

10 desabamentos

10 deslizamentos

3 riscos de desabamento

1 risco de deslizamento

1 rachadura

2 bueiros obstruídos

4 erosões

4 solicitações de vistoria

📞 Atendimento funciona 24 horas

A população pode acionar a Defesa Civil pelo Disque 199, disponível 24 horas por dia, para atendimento emergencial.

A prefeitura informou que segue monitorando as condições climáticas e pode emitir novos alertas conforme a evolução do cenário.

🚨 Recomendações durante o temporal

As autoridades orientam que moradores redobrem a atenção durante o período chuvoso. É importante evitar áreas alagadas e não se abrigar sob árvores durante tempestades.

Motoristas devem reduzir a velocidade em vias molhadas, manter distância segura de outros veículos e, sempre que possível, buscar rotas alternativas.

Também é recomendado evitar o acúmulo de água parada para prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

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